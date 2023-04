Digitale in Comune: al via la seconda edizione dell’indagine conoscitiva del Comune di Parma

Al via la seconda edizione dell’indagine conoscitiva del Comune di Parma per esplorare l’esperienza dei cittadini nella fruizione dei servizi digitali erogati. A partire da oggi (13 aprile) e fino al 9 giugno è possibile partecipare, compilando un breve questionario on line.

Al centro dell’indagine le modalità di accesso e tipologia di servizi digitali fruiti, livello di soddisfazione e proposte di miglioramento.

La digitalizzazione degli Enti pubblici e l’erogazione di servizi digitali a misura di utente riveste oggi sempre maggiore importanza, anche alla luce delle misure previste dal PNRR per incentivare e supportare la transizione al digitale di Comuni e Pubbliche amministrazioni locali. È quindi fondamentale conoscere l’opinione dei cittadini e le modalità di accesso e di utilizzo dei servizi digitali, per migliorarne efficacia ed efficienza.

Per questo, il Comune di Parma propone nuovamente un momento di ascolto attraverso la compilazione di un breve questionario finalizzato ad indagare l’esperienza di cittadini nella fruizione dei servizi digitali rilasciati.

Per la realizzazione del questionario, il Comune di Parma si avvale della collaborazione di FPA e della partecipazione ad ICity Club – L’osservatorio della trasformazione digitale urbana di FPA, la Community delle città digitali e innovatrici, giunta alla terza edizione e quest’anno impegnata a riflettere sulla fase di attuazione delle misure per la digitalizzazione degli enti pubblici prevista dal PNRR.

Vai al questionario: https://panel.forumpa.it/limesurvey/index.php/679762?lang=it