Diolo di Soragna, esce di strada e l’auto prende fuoco: denunciato il conducente, guidava sotto effetto di alcol e cocaina

Lo scorso week end i carabinieri della Compagnia di Fidenza sono intervenuti a Soragna, località Diolo, ove una Fiat Punto era uscita di strada rovinando tra i campi e prendendo fuoco. Alla guida un quarantenne piacentino il quale, pur riuscendo a uscire dal veicolo ed evitare il peggio, è dovuto ricorrere al trasporto in ambulanza e, curato all’ospedale di Fidenza, è stato dimesso l’indomani fortunatamente con lesioni lievi.

I militari, acquisite testimonianze sulla dinamica dell’incidente, e verificato lo stato di apparente alterazione del conducente dell’autovettura, hanno disposto gli accertamenti di rito, chiedendo analisi della percentuale di alcol nel sangue e, per non lasciare nulla di intentato, di verificare anche eventuali residui della metabolizzazione di stupefacenti.

I risultati del laboratorio hanno dato conferma ai sospetti: Il conducente guidava con un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al consentito e sotto l’effetto di cocaina. Alla luce di tali risultanze, i Carabinieri hanno proceduto alla denuncia a piede libero a norma del codice della strada (artt. 186 e 187), due reati che, una volta sanzionati con sentenza passata in giudicato, sono puniti in maniera piuttosto grave. Sanzione accessoria, già applicata il giorno stesso dell’incidente, è quella del ritiro della patente, inviata alla Prefettura per le determinazioni del caso. La vettura non è stata sequestrata in quanto totalmente distrutta dall’incendio, domato dai Vigili del Fuoco di Fidenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma