Diritto all’eutanasia: parte la raccolta firme per la proposta di legge promossa dall’associazione Luca Coscioni

Parte anche a Parma la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita, promossa a livello nazionale dall’Associazione Luca Coscioni e sostenuta da numerose realtà politiche, civiche e sociali impegnate nella difesa dei diritti civili e dell’autodeterminazione personale.

A guidare l’iniziativa sul territorio parmense è la Cellula Luca Coscioni di Parma, che inizia questo fine settimana la raccolta firme fisiche e la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell’eutanasia legale.

La proposta di legge mira a regolamentare il ricorso all’eutanasia per le persone affette da malattie irreversibili, patologie terminali o condizioni di sofferenza insopportabile, riconoscendo loro la possibilità di scegliere consapevolmente e liberamente.

«La libertà di decidere sul proprio corpo e sul proprio destino non può più essere ignorata. Troppe persone, ogni giorno, vivono nella solitudine e nel dolore senza poter contare su una legge che tuteli il loro diritto a una morte dignitosa – dichiara la Cellula Luca Coscioni di Parma –. Con questa proposta vogliamo offrire una via legale, sicura e umana per chi desidera porre fine a sofferenze irreversibili, nel pieno rispetto della propria volontà.»

Sarà possibile sottoscrivere la proposta di legge in due modalità: fisicamente, presso il banchetto che verrà allestito a partire da questo week-end in via Mazzini, oppure online, tramite SPID, accedendo al portale dedicato.

Il dibattito sul fine vita in Italia è ancora aperto e fortemente sentito. La Corte Costituzionale ha più volte sollecitato il Parlamento a legiferare in materia, ma il vuoto normativo persiste. Questa iniziativa popolare rappresenta dunque un’occasione concreta per rilanciare un tema che coinvolge l’intimità della vita e della morte, il dolore e la dignità della persona.

«Non si tratta di imporre un’opinione, ma di garantire una scelta. Nessuno sarà obbligato, ma chi oggi soffre deve poter contare su una legge giusta, che lo accompagni e non lo abbandoni – aggiungono i promotori locali».

Nei prossimi giorni verranno comunicati, attraverso i canali social della Cellula Luca Coscioni di Parma, il calendario completo dei banchetti e le modalità per partecipare attivamente alla raccolta firme come volontari.

Info: cellulaparma@associazionelucacoscioni.it o pagine ufficiali Facebook e Instagram.