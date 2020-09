Diritto di voto assicurato anche per chi è sottoposto a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per covid-19

E’ previsto il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 a cui le norme di prevenzione, come sappiamo, impongono di non uscire e quindi nemmeno di recersi ai seggi elettorali .

Per esprimere il proprio voto è necessario presentare la dichiarazione di volontà ad esprimere il voto a domicilio dovrà essere inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, all’Ufficio Elettorale nel periodo compreso tra il 10 e il 15 settembre 2020 utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile attraverso questo link: https://comuneparma.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ELEZ_001

I documenti necessari sono:

1) Copia di un documento di riconoscimento

2) Certificato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, in data non anteriore al 6 settembre, che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

info: Numero Verde 800 977917