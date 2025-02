Disagi sulla Pontremolese: interrogazione di Daffadà, Lori e Massari

Forti ritardi, guasti alla linea, rallentamenti della circolazione e anche cancellazioni: i pendolari della linea ferroviaria Pontremolese hanno subito ripetuti disagi nelle prime settimane dell’anno.

La loro voce è stata raccolta dai consiglieri regionali Matteo Daffadà, primo firmatario, Barbara Lori e Andrea Massari, che hanno presentato un’interrogazione, affinché la Giunta avviasse un’interlocuzione con RFI che gestisce l’infrastruttura e con Trenitalia Tper a cui compete l’esercizio dei servizi ferroviari regionali per individuare le soluzioni a queste criticità.

«I passeggeri, per più giorni e fin dal primo mattino hanno dovuto affrontare innumerevoli disagi spesso senza sapere come orientarsi per la mancanza di comunicazioni puntuali – spiega Daffadà – si tratta di lavoratori e studenti che utilizzano i mezzi pubblici quotidianamente. Per tutto il mese di dicembre e poi ancora in questo nuovo anno si sono ripetute queste situazioni».

In particolare il treno regionale 19232, in partenza da La Spezia Centrale alle ore 6,08 e previsto in arrivo a Borgotaro alle 7.09 è stato oggetto di frequenti disservizi, tra cui cancellazioni avvenute nei giorni 10 e 14 gennaio 2025, e un ritardo significativo registrato il 15 gennaio 2025. Si tratta di uno dei mezzi più utilizzati per studio o lavoro.

Il17 gennaio stato soppresso anche quello precedente, il 19230 previsto a Borgotaro alle 6,08. Quello successivo delle 6,34 da Pontremoli a Parma, è arrivato con oltre 30 minuti di ritardo.

Il Livorno- Milano che transita sulla stessa tratta, meno utilizzato dai pendolari porta costantemente ritardi di circa 15/20 minuti.

«Ho raccolto diverse segnalazioni che testimoniano come sia sempre più complesso il viaggio per i pendolari mentre sta aumentando il malcontento anche per eventi straordinari, come la presenza di persone non autorizzate sui binari, che compromettono la regolarità del servizio – continua Daffadà – La qualità del servizio ferroviario è un elemento cruciale per incentivare l’uso del trasporto pubblico, sul quale tutto noi puntiamo, contribuendo alla sostenibilità ambientale e alla riduzione del traffico su gomma».