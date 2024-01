Disegnare i sogni: sei appuntamenti dedicati al maestro dell’animazione Hayao Miyazaki

L’uscita della nuova opera del maestro d’animazione giapponese Miyazaki è l’occasione per proporre a Parma la summa definitiva della sua filmografia. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma- Ufficio Cinema organizza una retrospettiva di sei film sull’opera del grande artista nipponico, fondatore nel 1985 della casa di animazione Studio Ghibli, a Tokyo, insieme a Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma.

Sul grande schermo del cinema Astra ogni sabato pomeriggio a partire da sabato 20 gennaio, alle ore 15:30, verranno proposti sei titoli targati Lucky Red distribuzione a cui bambini e ragazzi potranno accedere con ingresso gratuito:

Il castello nel cielo, premiato nel 1986 in Giappone come miglior film d’animazione (20/1),

Il mio vicino Totoro che quest’anno festeggia il 35° anniversario dalla prima uscita, (27/1), Kiki – Consegne a domicilio, film tratto dall’omonimo romanzo di Eiko Kadono (3/2), Ponyo sulla scogliera, opera epocale di settanta artisti per centosettantamila disegni realizzati a mano (10/2), Si alza il vento, Premio Oscar Miglior Film d’Animazione nel 2013 (17/2).

Concluderà il ciclo l’ultimo “anime” di Miyazaki, Il Ragazzo e l’Airone (24/2), una sorta di testamento generazionale pensato dal grande autore per il nipote. Il film, è ambientato in Giappone durante la seconda guerra mondiale, ha come protagonista il giovanissimo Mahito che perde la madre in un incendio e affronta un viaggio di formazione che lo porterà a seguire la voce di un inquietante airone cenerino.

Il congedo ideale, a lungo rimandato e forse definitivo, a coronamento di uno stile e di uno storytelling che hanno formato intere generazioni e non hanno mai deluso, sarà l’occasione per celebrare Miyazaki, fresco ottantatreenne il 5 gennaio scorso, attraverso alcuni dei suoi lavori più rappresentativi.

Questo il programma di Disegnare i sogni di HAYAO MIYAZAKI

CINEMA ASTRA D’ESSAI, 20 GENNAIO – 24 FEBBRAIO 2024

20 GENNAIO

IL CASTELLO NEL CIELO – 1986

27 GENNAIO

IL MIO VICINO TOTORO – 1988

3 FEBBRAIO

KIKI – CONSEGNE A DOMICILIO – 1989

10 FEBBRAIO

PONYO SULLA SCOGLIERA – 2008

17 FEBBRAIO

SI ALZA IL VENTO – 2013

24 FEBBRAIO

IL RAGAZZO E L’AIRONE – 2023

INIZIO SPETTACOLI H 15:30, OGNI SABATO POMERIGGIO

Ragazzi: ingresso gratuito – Adulti: € 7,00 – Ridotto Over 65 e Argento Vivo: € 5,00 cinema@comune.parma.it

Del film IL RAGAZZO E L’AIRONE sono previste proiezioni mattutine per le scuole da concordare su prenotazione c/o info.cultura@comune.parma.it

Cinema Astra d’essai – P.le Volta 3, Parma. Solo Whatsapp e SMS: 366 2376453