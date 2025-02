Distretto Sud Est, Famiglie al Centro: incontri di febbraio di sostegno alla genitorialità

A febbraio 2025 saranno sei gli incontri gratuiti organizzati nell’ambito del progetto “Famiglie al Centro”, realizzato dal Centro per le Famiglie distretto Sud Est, Ausl e finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Progetto che ha per obiettivo il sostegno alla genitorialità attraverso momenti di incontro e confronto con esperti.

Gli appuntamenti di “Mamme al Centro”, dedicati alle neo e future madri, si svolgeranno, come di consueto, ogni giovedì mattina dalle 10 alle 12 a partire dal 6 febbraio alla Biblioteca comunale di Traversetolo (Via F.lli Cantini, 8) con la pediatra Manuela Musetti.

Il 13 febbraio l’incontro “Parliamone tra mamme”, guidato dalle operatrici del CpF, sarà al Centro per le Famiglie di Sala Baganza (Via Vittorio Emanuele, 36), mentre il 20 febbraio alla Biblioteca di Felino (Via Verdi, 4) si andrà alla scoperta della “Lettura in famiglia” insieme alle bibliotecarie. Il quarto e ultimo incontro “Parliamone tra mamme” sarà giovedì 27 febbraio, sempre al Centro per le Famiglie, con le operatrici del CpF.

Per quel che riguarda il percorso “Adulti di casa”, la data da segnare sul calendario è mercoledì 12 febbraio, quando alle 16.30 al Nido di Lesignano de’ Bagni (Via Volontari del Sangue, 1) i genitori, i nonni e tutti coloro che vivono in casa con bambini e bambine da 0 a 6 anni potranno cimentarsi nella “Danza creativa” con Marilina Diaz (L’appuntamento rientra nell’ambito del progetto “Essere all’altezza”).

I “Genitori al Centro”, sempre con figli da 0 a 6 anni, si ritroveranno invece mercoledì 26 febbraio alla Scuola per l’Infanzia parrocchiale “Giovanni XXIII” di Collecchio (Via Galaverna, 44) dalle 17.30 alle 19.30 per potersi confrontare con la counselor e gli operatori del Centro per le Famiglie.

Per ricevere informazioni e prenotarsi agli incontri, è necessario telefonare al Centro per le Famiglie allo 0521 331395 o inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanaosciale.pr.it.