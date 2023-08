Diverse denunce in città nel weekend per guida in stato di ebrezza e danneggiamento su un treno

Denunciato filippino per guida in stato di ebbrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale, denunciato un 55 enne per guida in stato di ebrezza, e una 29enne per resistenza, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Durante questo penultimo week end di agosto, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il crimine diffuso. Numerosi sono stati i posti di controllo predisposti lungo le principali arterie di accesso alla città, con un bilancio di tre persone denunciate in tre distinti episodi.

Nel primo episodio, le volanti ieri sera hanno denunciato un cittadino filippino 43enne per guida in stato di ebrezza e resistenza Pubblico Ufficiale in quanto l’uomo non si è fermato all’alt della Polizia durante un posto di controllo. Nel dettaglio, alle ore 20.00 durante un posto di controllo predisposto in via Trento, la volante ha intimato l’alt a un’autovettura poiché insospettita dalla guida pericolosa messa in atto dal conducente.

Il conducente sebbene si fosse accorto della presenza dei poliziotti, ha continuato la marcia incurante dell’alt, anzi alla vista degli Agenti ha accelerato la marcia del veicolo allo scopo di eludere il controllo di polizia. I poliziotti si sono messi subito all’inseguimento del soggetto, che nel frattempo poneva in essere manovre di guida pericolose, in deroga alle norme del codice stradale, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

L’inseguimento è durato diversi chilometri, attraversando varie zone del centro cittadino. Nel frattempo, la sala Operativa ha allertato anche gli altri equipaggi presenti sul territorio allo scopo di rintracciare il veicolo. L’inseguimento è giunto a termine quando un equipaggio dell’UPGSP, ha intercettato e bloccato l’individuo all’altezza di strada XII luglio.

L’uomo si è mostrato subito insofferente al controllo di polizia ed in evidente stato di ebbrezza, desumibile dall’ equilibrio precario e dal forte alito vinoso. Il soggetto si è immediatamente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico nel sangue.

Alla luce dei fatti, l’umo è stato accompagnato in Questura, per essere fotosegnalato dal personale della Polizia Scientifica. Il soggetto è stato identificato per un cittadino filippino 43enne.

Al termine degli accertamenti di rito l’uomo è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per guida in stato di ebbrezza. Inoltre a carico dell’uomo sono stati elevati 13 verbali al codice della strada per tutte le infrazioni commesse durante il folle inseguimento, per un ammontare complessivo di 2024 euro. Al 43enne è stata altresì ritirata la patente.

Sempre nella serata di ieri le volanti su disposizione della sala operativa sono intervenute presso la stazione ferroviaria di Parma, poiché era stata segnalata una donna in escandescenza a bordo di un treno proveniente da Bologna, che armata di un martelletto era stata vista danneggiare l’interno del treno. Le volanti giunte sul posto hanno individuato la persona segnalata una donna 29enne nigeriana, che in evidente stato di agitazione, ha cercato di sottrarsi al controllo opponendo resistenza. Allo scopo di ricostruire i fatti, gli agenti hanno contattato il capotreno il quale ha riferito che la donna priva di biglietto era andata in escandescenza e aveva danneggiato il treno, con un martelletto che aveva nella propria borsa.

La donna, prontamente bloccata dai poliziotti è stata accompagnata in Questura poiché priva di documenti.

Al termine dell’attività di foto-segnalamento la donna è stata identificata per una 29enne nigeriana, in regola col soggiorno ma gravata da pregiudizi di polizia. Nel corso della perquisizione la donna è stata trovata in possesso di un martelletto frangivetro, di cui non era in grado di giustificarne il possesso.

Alla luce di quanto accaduto la 29enne è stata denunciata per danneggiamento resistenza a P.U, porto di oggetto atti ad offendere.

Infine alle ore 2.00 di questa notte durante un posto di controllo predisposto in Piazzale santa Croce, le volanti hanno fermato un’autovettura il cui conducente era in palese stato di ebbrezza. L ‘uomo identificato per un 55enne con precedenti di polizia, è stato sottoposto al test dell’etilometro per la verifica del tasso alcolemico, che ha rilevato concentrazioni di alcool nel sangue superiori a quelli stabiliti dalla legge. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e il veicolo è stato sequestrato.

Questura di Parma