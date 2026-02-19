Dl bollette, Russo (FdI): “Provvedimento storico per imprese e famiglie”

“L’approvazione del Decreto Bollette da parte del Consiglio dei ministri si configura come un intervento di significativa portata a sostegno del sistema produttivo e delle famiglie italiane. Con un impatto complessivo stimato in oltre 5 miliardi di euro, il provvedimento conferma l’attenzione costante del Governo Meloni verso chi, ogni giorno, contribuisce alla crescita del Paese.

Il dl è frutto di un dialogo serrato con le categorie produttive che, attraverso Confindustria, hanno riconosciuto la rilevanza delle misure varate. Tra gli interventi principali figurano l’incremento dell’Irap al 2% per le imprese attive nella produzione e fornitura di energia, la riduzione dei tempi di versamento degli oneri di sistema e la diminuzione dei costi di trasporto per le aziende che utilizzano gas nei processi produttivi.

Le ricadute saranno significative: per le pmi si stimano risparmi annui di circa 9 mila euro sull’energia elettrica, mentre per le realtà industriali di maggiori dimensioni i benefici sul gas potranno superare i 220 mila euro l’anno. Parallelamente, sono previste misure dedicate alle famiglie più vulnerabili, con ulteriori agevolazioni sulla bolletta elettrica.

Un nuovo obiettivo raggiunto che va a rafforzare il patto di responsabilità assunto con i cittadini: avevamo promesso un rilancio dell’economia della nostra Nazione e queste misure dimostrano, ancora una volta, la volontà di tradurre gli impegni in azioni concrete, capaci di sostenere la competitività delle imprese e tutelare il potere d’acquisto delle famiglie”. C

Così l’onorevole Gaetana Russo, deputato di Fratelli d’Italia.