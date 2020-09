A Parma seconda serata di “Cinema in Cortile”, rassegna organizzata da ACER

Si svolgerà domani, martedì 8 settembre alle 21.00 nello spazio comune di via Spadolini, a Parma, il secondo appuntamento della mini-rassegna “Cinema in Cortile”, iniziativa interamente organizzata da Acer Parma ed offerta ai propri inquilini: la mini-rassegna cinematografica gratuita che ha preso l’avvio giovedì scorso alla “Nave” di Collecchio (alla presentazione di questa serata fa riferimento la foto) con la proiezione di “Quasi amici”, prosegue dunque con una serata dedicata ai più piccoli grazie al film d’animazione “Brisby e il segreto di Nimh”, cartone animato del 1982 che vede come protagonista un topolino di campagna.

Acer con questa iniziativa prosegue il più ampio progetto “Una casa non è solo 4 mura”, ovvero la creazione di momenti che favoriscano la conoscenza reciproca e l’integrazione degli inquilini e delle famiglie che vivono all’interno degli immobili di edilizia residenziale pubblica di Parma e della sua provincia. L’iniziativa è stata organizzata nel rispetto delle regole anti-Covid, ovvero con la misurazione della temperatura corporea all’arrivo in cortile, il distanziamento delle sedute e l’utilizzo delle mascherine di protezione individuale.