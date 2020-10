Domenica 11 ottobre “All’Ospedale di corsa”: live e virtual run 2020 per essere vicini ai piccoli pazienti dell’Ospedale dei bambini

Chi ha detto che non si può correre insieme, mantenendo le distanze? Le associazioni Giocamico e Noi per Loro ripropongono quello che è diventato un loro cavallo di battaglia, l’iniziativa “All’Ospedale di corsa”, solo riadattata ai tempi. Tutti coloro che vorranno correre per l’Ospedale dei bambini potranno farlo nel luogo che preferiscono ma, con la loro iscrizione attraverso l’app dedicata, formeranno un gruppo virtuale che potrà correre insieme, condividendo foto e selfie, performance e traguardi. La corsa, non competitiva, sarà arricchita da dirette facebook e video da gruppi che correranno a Parma, in Svezia, a Monaco di Baviera e a Goiana in Brasile.

“All’Ospedale di corsa” è diventato negli anni uno degli appuntamenti più importanti tra le iniziative benefiche a sostegno dell’Ospedale dei Bambini di Parma “Pietro Barilla”, organizzata dalle associazioni Giocamico e Noi per Loro all’inizio dell’autunno.

“La grande tragedia del Coronavirus non ha compromesso lo spirito e la voglia di realizzare comunque anche nel 2020 la corsa non competitiva – ha dichiarato il presidente di Giocamico Corrado Vecchi – garantendo il distanziamento sociale attraverso una nuova formula ‘Live e Virtual Run’. Una formula che ci consentirà di correre insieme ad altri runner ovunque essi si trovino con dirette dalla Svezia, Germania e Brasile dove ci saranno gruppi che correranno insieme a noi”.

“Lo scopo benefico della corsa, attraverso le iscrizioni – continua Vecchi – è quello di sostenere la crescita della Web Radio dell’Ospedale dei Bambini che vuole dare voce ai piccoli e giovani pazienti oltre che alle famiglie e ai sanitari che vivono l’ospedale. Per l’occasione verrà lanciato anche un contest per dare il nuovo nome ufficiale alla radio”.

All’Ospedale di Corsa Live 2020

La corsa si svolgerà contemporaneamente in più luoghi e in modi diversi. Ci si può iscrivere solo online attraverso la piattaforma evenbrite o dal sito di giocamico.it (donazione 10 euro adulti, gratuita under 14).

L’appuntamento principale è domenica 11 ottobre 2020 alle 9,30 della mattina. Ogni partecipante che si è precedentemente iscritto potrà correre nei luoghi indicati o dove vorrà in forma libera e distanziata attraverso la presenza codificata nell’App per runner RunBull. L’App, che per l’occasione avrà inserito nelle gare ufficiali anche All’Ospedale di Corsa 2020, permetterà di avere un’unica graduatoria di tutte le persone che, correndo o passeggiando, raggiungeranno i 7,5 km, la distanza ufficiale della corsa.

Chi corre in autonomia può iniziare a correre dalle ore 6:00 di sabato 10 ottobre sino alle ore 18:00 di domenica 11 ottobre. Questa modalità permetterà di essere elencati tutti insieme con anche la rilevanza del tempo impiegato e del tragitto svolto. Una grande corsa distribuita ma unita. (Tutte le info sul sito giocamico.it)

Chi partecipa a Parma

A Parma sono previsti 2 desk di riferimento nei parchi cittadini della Cittadella e del Parco Ducale dove sarà possibile correre nei circuiti naturali dei parchi stessi. Un terzo punto di riferimento sarà davanti all’Ospedale dei Bambini dove tutte le persone che correranno per la città potranno passare a fare un saluto simbolico senza fermarsi.

Un gruppo di volontari di Giocamico e Noi per Loro insieme ai rappresentanti del volontariato, della sanità, della società civile e del mondo produttivo e dei simpatizzanti formeranno un gruppo di 30 persone che cammineranno in parata, distanziati, seguendo il percorso classico della corsa all’interno della città (partenza dall’Ospedale dei bambini, Cittadella e ritorno passando per il Parco Ducale).

Tutto l’evento si svolgerà contemporaneamente in video call dentro la piattaforma ZOOM e streaming YouTube. La diretta video e social prevedrà collegamenti permanenti da 4 punti della città Cittadella, Parco Ducale, Corsa di Rappresentanza e Ospedale dei Bambini. Oltre a questi ci saranno collegamenti con i membri di rappresentanza di Noi per Loro, di Giocamico, dell’Ospedale del Bambino, dei gruppi dei Volontari e dei tanti amici delle associazioni. Una splendida famiglia allargata che racconterà i perché dell’importanza di questa iniziativa.