Domenica 17 ottobre torno lo “shopping d’autunno” in centro

Torna l’ormai tradizionale appuntamento “Shopping d’Autunno”, l’iniziativa promossa da Federmoda Parma, aderente ad Ascom, che anche quest’anno invita i negozi del centro storico e dell’Oltretorrente a rimanere aperti nella giornata di domenica 17 ottobre p.v..

“La concomitanza con i tanti eventi sul territorio, in particolare Festival Verdi, Verdi OFF e Giornate FAI d’Autunno (previste proprio nel weekend del 16 e 17 ottobre), porterà in città un maggiore numero di turisti e visitatori ai quali pensiamo sia giusto offrire l’opportunità di vivere un centro storico aperto e vivace, il tutto ovviamente in assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le normative anti-covid – ha affermato Filippo Guarnieri, Presidente Federmoda Parma – Sarà quindi una nuova occasione, per parmigiani e non, di scoprire le ultime collezioni di moda autunno/inverno, ma anche i prodotti di tutti i negozi che vorranno partecipare all’apertura straordinaria domenicale”.