Domenica 26 ottobre a San Lazzaro ultima tappa di Quartieri in Festa

Domenica 26 ottobre il Quartiere San Lazzaro ospiterà l’ultimo appuntamento dell’edizione autunnale di “Quartieri in Festa”, la rassegna promossa dal Comune di Parma per valorizzare il protagonismo delle comunità locali attraverso eventi diffusi nei quartieri cittadini.

Dalle 10 alle 19, via Emilia Est e via Emilia Lepido si trasformeranno in un grande spazio urbano dedicato alla musica, allo sport, alla cultura e all’artigianato, con un programma ricco di attività per tutte le età.

La giornata sarà animata da musica e spettacoli, con concerti, dj set e performance che coinvolgeranno il pubblico in diversi punti del quartiere con esibizioni di danza country, swing e tamburi giapponesi. Alle 16.30, nel cortile della Biblioteca Pavese, il Corpo Bandistico G. Verdi offrirà un concerto gratuito aperto a tutti.

Accanto alla musica, non mancheranno incontri e mostre: dalle 9.30, torna l’iniziativa “Un albero ti aspetta!” con la distribuzione gratuita di piantine regionali a cura del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma. Durante la giornata si susseguiranno letture animate a tema Halloween, una mostra di veicoli d’epoca, esposizioni di illustrazioni dedicate alla parmigianità e uno Swap Party dedicato al riuso e alla sostenibilità.

Lo sport sarà protagonista con una camminata metabolica al parco di via Pizzetti e con attività dimostrative di baseball, softball, calcio e minijump, affiancate da laboratori dedicati al teatro, all’apicoltura, al compostaggio e alla sostenibilità ambientale, pensati per coinvolgere grandi e piccoli.

Per tutta la giornata saranno presenti mercatini lungo via Emilia Est e via Emilia Lepido, con bancarelle di oggettistica, bigiotteria, abbigliamento e prodotti artigianali.

“Con la festa di San Lazzaro si conclude la terza edizione di Quartieri in Festa” ha dichiarato l’Assessora alla Partecipazione Daria Jacopozzi. “La grande partecipazione delle associazioni, conferma il valore di questa rassegna come spazio di incontro e condivisione. A San Lazzaro saranno quasi cinquanta le realtà coinvolte, in una giornata che celebra la vitalità del quartiere e il ruolo del volontariato.”

“Quartieri in Festa” è ideata dall’Assessorato alla Partecipazione, all’Associazionismo e ai Quartieri del Comune di Parma, in collaborazione con associazioni, Laboratori di quartiere, ACER, Ascom Confcommercio Parma, Verdi OFF, Chiesi Farmaceutici, e organizzata da Edicta, con il supporto di Bizzozero Cittadella Solidale, CDV Parma, Turbolenta e Centro Interculturale di Parma.