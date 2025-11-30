Domenica 7 dicembre: Dolce Rocca e festa in piazza a Sala Baganza

A dicembre, la Rocca Sanvitale di Sala Baganza si veste di magia e profumi natalizi.

Domenica 7 dicembre torna Dolce Rocca, l’evento che unisce la tradizione enogastronomica del territorio al calore delle feste, in un intreccio di sapori, arte e convivialità.

All’interno delle sale storiche, produttori e cantine locali proporranno un percorso di degustazioni di Malvasia e altri vini dei Colli di Parma, accanto a panettoni, pandori e dolci natalizi artigianali. Un omaggio ai sapori che raccontano l’identità di un territorio che si riconosce nella Malvasia di Candia Aromatica, protagonista del Festival della Malvasia, che nel 2026 festeggerà i suoi primi trent’anni.

L’edizione 2025 di Dolce Rocca sarà arricchita dalla presenza di eccellenze artigianali provenienti anche da altre regioni italiane, che porteranno nuove interpretazioni della tradizione dolciaria e vitivinicola.

All’esterno, in Piazza Gramsci, la festa continuerà con il pranzo della Pro Loco di Sala Baganza, tra anolini da passeggio e il cotechino più lungo della provincia di Parma, una tradizione ormai imperdibile per buongustai e visitatori.

Nel pomeriggio, la piazza e la Rocca si accenderanno di luci e musica, in attesa del momento più atteso: l’accensione dell’albero di Natale, che illuminerà il paese e segnerà l’inizio ufficiale delle festività.

Chi sceglierà di visitare la Rocca potrà anche concedersi un piccolo regalo di Natale in anticipo, lasciandosi affascinare dalla mostra “Nuove Residenze”, frutto della residenza d’artista degli studenti dell’Accademia di Brera, recentemente prorogata fino al 28 febbraio: un’occasione per scoprire il lato più creativo e sorprendente di una delle dimore storiche più suggestive del Parmense.

Organizzato dalla Pro Loco di Sala Baganza con il sostegno del Comune e la collaborazione della Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma, Ascom e AIS Parma, e con il patrocinio della Camera di Commercio dell’Emilia, Dolce Rocca rinnova anche nel 2025 la tradizione di un evento che celebra gusto, arte e spirito di comunità in una delle cornici più affascinanti delle Valli di Parma.