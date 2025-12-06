Domenica 7 dicembre: gli ucraini della diaspora invitano i parmigiani in piazza Garibaldi

Gli ucraini della diaspora invitano i cittadini di Parma a partecipare alla manifestazione, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune , che si terrà domenica 7 dicembre alle 15 in Piazza Garibaldi, a sostegno della lotta del popolo ucraino che da quattro anni combatte contro l’invasione dell’esercito russo che ha violato qualsiasi legge del diritto internazionale. Distruzione, morte, deportazioni, rapimenti di migliaia di bambini, non piegheranno il desiderio degli ucraini al volere di Putin.

Gli ucraini resistono sui campi di battaglia per difendere la loro libertà e mai accetteranno di sottomettersi all’imperialismo russo.

Auspichiamo la Pace, una Pace Giusta, e confidiamo che l’impegno del governo statunitense che ha avviato dialoghi con le autorità russe possa portare ad una tregua.

Il Presidente Zelens’kyj e l’Unione Europea devono partecipare attivamente alle trattative diplomatiche per la costruzione di una Conferenza di Pace. Invitiamo gli italiani a dare pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di supporto e assistenza necessarie.

Chiediamo l’immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino.

Chiediamo, infine, alle istituzioni europee di sostenere il percorso di adesione all’Unione europea dell’Ucraina.

Slava Ukraíni!