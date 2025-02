Domenica 9 febbraio “Il Cuoco e il Contadino… in tour” al Museo del Culatello

Sarà il Museo del Culatello, ospitato nelle suggestive cantine dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense, ad accogliere la tappa conclusive del format “Il Cuoco e Il Contadino… in tour”, promosso da Confagricoltura Parma insieme a Parma Quality Restaurants, con la collaborazione dei Musei del Cibo, Ais Parma e il patrocinio del Comune di Parma.

L’appuntamento è domenica 9 febbraio, per vivere un pomeriggio dedicato alla conoscenza delle eccellenze alimentari del nostro territorio, con attività rivolte a famiglie e appassionati buongustai.

Dopo aver celebrato Pasta e Pomodoro, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Vino, Fungo Porcino di Borgotaro, Salame di Felino, è ora la volta del più nobile insaccato della Bassa parmense: il Culatello, che nella sponda parmense bagnata dal Fiume Po, fra nebbia e umidità, trova le condizioni ideali per la sua produzione.

La giornata inizierà alle 15.30 con il laboratorio per bambini “Bene come il Sale!” (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tramite App Parma Welcome). Partendo dall’omonimo racconto, animato da sagome e teatrino, i partecipanti saranno guidati in esplorazioni scientifiche, svolgendo in prima persona piccoli e divertenti esperimenti con il sale da cucina, una sostanza che fa parte della nostra quotidianità, ma di cui difficilmente ne conosciamo a fondo le caratteristiche fisico-chimiche che lo rendono così importante per la lavorazione e conservazione degli alimenti. Età consigliata dai 5 ai 10 anni.

Alla stessa ora gli adulti saranno accompagnati nella vista guidata al Museo del Culatello, in un percorso che inizierà dal territorio, per passare alla figura del maiale, addomesticato dall’uomo in tempi remoti e continuare con la storia della famiglia Spigaroli, arrivando così alla figura del Masalén (norcino) e terminare con la storia del pregiato salume, percorrendo la galleria dei culatelli.

Alla ore 16 spazio alla tavola rotonda “Un nobile salume chiamato Culatello” moderata dalla giornalista enogastronomica Errica Tamani che dialogherà con: lo chef e produttore Massimo Spigaroli; il vicepresidente Consorzio del Culatello Di Zibello, Marco Pizzigoni; il selezionatore di prodotti tipici Silvano Romani; l’oste e inventore della Salumoterapia, Ivan Albertelli; l’autore della Guida Nanni, Ermanno Ghiozzi.

Gran finale, alle 17.15, con lo show cooking del padrone di casa, lo chef stellato Massimo Spigaroli, che proporrà i tagliolini al doppio burro d’affioramento e Culatello di Zibello Dop Antica Corte Pallavicina, accompagnati dal vino Tamburen dell’Antica Corte Pallavicina, selezionato dal sommelier Ais Luca Alberti. Nel corso della giornata si potrà inoltre assistere a una dimostrazione dell’arte della legatura a mano del culatello a cura dello stesso Spigaroli.

Un gran finale per brindare tutti insieme alla conclusione del gustoso tour de “Il Cuoco e Il Contadino”!

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.