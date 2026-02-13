Domenica al Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini “Intime forme”

Un viaggio tra eleganza cameristica e introspezione musicale con Domenica al Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini “Intime forme”, Beethoven e Brahms

by Tatiana Cogo

Torna domenica alle 11 al Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini l’appuntamento con “I Concerti della Gazzetta di Parma”, che per questa edizione propone il concerto cameristico Intime forme, dedicato a due capolavori del repertorio per trio con clarinetto firmati da Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms.

Protagonisti della matinée saranno Miriam Caldarini al clarinetto, Martino Maina al violoncello e Davide Carmarino al pianoforte, impegnati in un programma che mette in dialogo il Trio in si bemolle maggiore op. 11 di Beethoven e il Trio in la minore op. 114 di Brahms, due opere simbolo della scrittura cameristica tra eleganza formale e profondità espressiva.

Il trio op. 11 di Beethoven, noto anche come Gassenhauer, rappresenta una delle prime composizioni cameristiche dell’autore e si distingue per una scrittura brillante e comunicativa. L’utilizzo del clarinetto, strumento relativamente nuovo per l’epoca, dà vita a un dialogo vivace tra gli strumenti che culmina nel celebre finale a variazioni su una melodia popolare diffusa nella Vienna di fine Settecento.

Di carattere opposto il trio op. 114 di Brahms, composto nel 1891 e appartenente alla fase tarda della sua produzione. L’opera, nata dall’incontro con il clarinettista Richard Mühlfeld, è attraversata da un’intensa dimensione introspettiva e da una cantabilità profonda, in cui clarinetto e violoncello intrecciano un dialogo intimo e raffinato.

Il concerto mette così a confronto due momenti fondamentali della storia della musica, evidenziando il legame artistico tra Beethoven e Brahms attraverso una formazione strumentale rara e suggestiva. All’ingresso il pubblico riceverà una copia della Gazzetta di Parma con il programma di sala.

I biglietti sono disponibili online e presso la biglietteria della Fondazione Toscanini, con tariffe ridotte per giovani e over 65.

