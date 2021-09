Domenica prima uscita ufficiale di Busseto Insieme

Prima uscita ufficiale per i componenti della lista Busseto Insieme, capitanata da Elisa Guareschi, alla presenza degli esponenti politici di tutto il cdx.

Domenica alle 17,30 in piazza Verdi, il gruppo sarà presente al completo per presentarsi ai cittadini, e questa sarà anche l’occasione per conoscere idee e progetti per i prossimi cinque anni. Proposte concrete che guardano alle persone, alle imprese, ai piccoli artigiani, e alla valorizzazione, culturale e turistica del territorio, tutte unite dal filo conduttore del bene comune e della crescita della comunità.

A seguire, inaugurazione della sede elettorale in via Roma 75. Ma le opportunità di incontro saranno tante e basterà seguire la pagina facebook Busseto Insieme per conoscere il calendario degli incontri e la posizione del gazebo elettorale, dove chi vorrà avrà modo di confrontarsi di persona con i candidati, sul programma elettorale.