Domenica si vota per il ballottaggio Guerra-Vignali. Tutte le info

BALLOTTAGGIO GUERRA-VIGNALI COMUNALI DI PARMA 2022

QUANDO SI VOTA

Domenica 26 giugno 2022 dalle ore 7.00 alle ore 23.00

Alla chiusura dei seggi seguirà immediatamente lo scrutinio per il ballottaggio

____

Il Comune ricorda che è possibile prenotare la tessera elettorale anche tramite web oppure telefonando al numero verde appositamente dedicato alle elezioni.

NUMERO VERDE 800.977917

Con la chiamata al numero verde, completamente gratuita, si può prenotare il duplicato della tessera elettorale.

Inoltre, si possono avere informazioni su:

orari e sedi di voto,

servizi di trasporto speciale,

iscrizione alle liste elettorali del Comune di Parma,

modalità di voto per cittadini italiani residenti all’estero, persone ricoverate, persone che necessitano del voto domiciliare e del voto assistito,

rinuncia all’incarico di scrutatore,

nomina del segretario da parte dei Presidenti di seggio,

ogni altra informazione attinente le elezioni.

PRENOTAZIONE DELLE TESSERE ELETTORALI

A partire dal giorno venerdì 24 giugno 2022 non sarà più attivo il servizio di prenotazione on line e telefonico delle tessere elettorali. I cittadini che avranno necessità di richiedere una nuova tessera elettorale o l’adesivo di aggiornamento a seguito del cambio di indirizzo, dovranno presentarsi direttamente presso il Duc senza appuntamento negli orari di apertura.

Servizi on line:

Richiesta duplicato della tessera elettorale

Visura elettorale

Iscrizione e cancellazione dall’Albo dei Presidenti di seggio elettorale

Iscrizione e cancellazione dall’Albo degli Scrutatori di seggio elettorale

Sul sito dedicato alle elezioni, sono pubblicate anche le liste definitive relative ai candidati che parteciperanno alla competizione elettorale.

Il sito web permette anche di consultare e scaricare tutto l’archivio dei risultati elettorali dal 2003 e sullo stesso saranno pubblicati i risultati riferiti al Comune di Parma mano a mano che arriveranno dai seggi

ELETTORI

Il corpo elettorale per il turno del ballottaggio è composto dai medesimi elettori del 1° turno.

Gli elettori per le elezioni ammnistrative saranno 146.939, di cui 70.030 maschi e 76.909 femmine.

I diciottenni che hanno votato per le prima volta domenica 12 giugno saranno gli stessi che voteranno per il ballottaggio, cioè 2452 di cui 1255 maschi e 1197 femmine.

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero possono partecipare alle elezioni amministrative solo rientrando in Italia nel proprio Comune di residenza.

ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE AGGIUNTE

In occasione delle elezioni amministrative, i cittadini iscritti nelle liste aggiunte di Bolzano potranno esprimere il voto rientrando nel Comune di precedente residenza. A tal fine verranno informati con apposita comunicazione notificata al proprio indirizzo di attuale residenza, accompagnata da attestato sostitutivo della tessera elettorale che gli consente di votare solo per quelle elezioni.

Tali elettori sono in totale 25 di cui 13 maschi e 12 femmine.

APERTURE STRAORDINARIE DUC

In vista del turno di ballottaggio del 26 giugno 2022, il DUC assicurerà alcune aperture straordinarie per garantire i seguenti servizi:

rilascio tessere elettorali

rilascio delle etichette adesive a seguito di aggiornamento di indirizzo

ritiro delle carte di identità in consegna per i cittadini che hanno ricevuto la comunicazione da parte del Comune

rilascio della carta di identità esclusivamente per gli elettori sprovvisti di qualsiasi documento utile per esprimere il voto

Oltre che nei consueti orari di apertura, gli sportelli rimarranno quindi aperti, solo per il servizio elettorale e per gli adempimenti di cui sopra:

VENERDÌ 24 GIUGNO 2022 DALLE 08.00 ALLE 19.00

SABATO 25 GIUGNO 2022 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 19.00

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 23.00

ORARI UFFICI ELETTORALI

In occasione delle consultazioni elettorali il DUC, rimarrà aperto per il rilascio della carta d’identità e della tessera elettorale, negli stessi orari di apertura dei seggi.

In particolare, i giorni 24 e 25 giugno dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e domenica 26 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

COSA OCCORRE PER VOTARE

Per poter esprimere il proprio voto occorre presentarsi presso la sezione elettorale di iscrizione muniti di tessera elettorale personale e di carta d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia e timbro a secco, ad esempio:

patente

passaporto

libretto di pensione

tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale

tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, purché convalidata da un comando militare

I documenti elencati sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano garantire una sicura identificazione dell’elettore.

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 2 del 14 febbraio 2018, ha chiarito che al fine di favorire il più possibile l’esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di CIE, è da ritenere che la ricevuta della CIE, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, l’identificazione al seggio sarà possibile anche con tale sola ricevuta.

SEZIONI

Le sezioni sono 204, più 8 sezioni speciali.

Tutti i seggi sono ubicati nella sede indicata sulla tessera elettorale.

SEZIONI SPECIALI

Per i ricoverati in strutture ospedaliere o luoghi di cura è possibile esprimere il proprio voto in sezioni speciali allestite all’interno del luogo di degenza, in seguito ad apposita richiesta scritta presso la Direzione Sanitaria.

Le sezioni speciali nel Comune di Parma sono:

23 “Villa Parma” piazzale Fiume, 5

37 Ospedale Maggiore, Torre delle Medicine, primo piano, via Gramsci, 14

58 Ospedale Maggiore Padiglione Ala Est, sesto piano

59 Ospedale Maggiore, Padiglione Maternità, primo piano, via Gramsci, 14

60 Ospedale Maggiore, seggio Covid: Padiglione 26 ex Clinica Medica primo piano, via Gramsci, 14

61 Ospedale Maggiore, Padiglione Ala Ovest, sesto piano, via Gramsci, 14

105 Casa Circondariale (Carcere)

163 Casa di Cura “Città di Parma” piazzale Maestri, 5

SERVIZI DI TRASPORTO SPECIALI

Il Comune di Parma, ai sensi dell’articolo 29 della Legge 104 del 5 febbraio 1992, organizza, in collaborazione con l’Assistenza Pubblica di Parma, un servizio di trasporto gratuito per persone con problemi di deambulazione che non sono in grado di raggiungere autonomamente il seggio elettorale.

Procedura per usufruire del servizio:

Le persone interessate devono prenotare il servizio telefonando al numero 0521-224983.

La prenotazione deve essere effettuata con anticipo al fine di consentire l’organizzazione ottimale del servizio stesso.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Si ricorda che tutti le sedi di seggio sono prive di barriere architettoniche e quindi accessibili anche agli elettori con disabilità.

VOTO ASSISTITO

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, volontariamente scelto.

Qualora, a differenza dei casi sopra richiamati, non risulti evidente l’impedimento al voto, esso potrà essere dimostrato mediante certificato medico che attesti che l’infermità fisica non consente all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un accompagnatore. Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente dai funzionari medici designati dai competenti organi dell’Azienda Unità sanitaria locale, con sede presso il Servizio di Igiene Pubblica in via Vasari 13/A.

Dall’anno 2003 è possibile presentare la documentazione medica all’Ufficio elettorale del Comune in cui si vota al fine di annotare direttamente sulla tessera elettorale il diritto al voto assistito; in questo caso, la documentazione sarà trattenuta dall’Ufficio elettorale e all’elettore sarà sufficiente presentare al seggio la propria tessera così aggiornata per esercitare il proprio diritto di voto.

VOTO A DOMICILIO

In occasione del ballottaggio del 26 giugno 2022, le persone che per gravi malattie dipendono da apparecchi elettromedicali o con infermità tali da rendere impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune, (cioè siano “intrasportabili”), possono presentare richiesta per effettuare il voto a domicilio. La richiesta va presentata in carta libera, al Sindaco del Comune di residenza, con una copia della tessera elettorale e un certificato gratuito rilasciato dai Servizi Igiene Pubblica dell’Azienda USL da cui risulti l’infermità fisica (con prognosi di almeno 60 giorni dalla data di rilascio del certificato). Nella richiesta devono essere indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo completo dell’abitazione e numero di telefono dell’elettore.

RILASCIO CERTIFICAZIONI PRESSO IL SERVIZIO DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PARMA

I dirigenti medici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma sono a disposizione degli elettori fisicamente impediti al voto, elettori che richiedono il voto assistito o domiciliare, per il rilascio della relativa certificazione.

La richiesta potrà essere formulata da parte dell’utente ai numeri 0521-865301 oppure 865314, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

Successivamente gli operatori adibiti ad accogliere la richiesta telefonica smisteranno le richieste pervenute ai medici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che contatteranno direttamente gli interessati per concordare l’accesso presso gli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o al domicilio qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente.

VOTO RICOVERATI

Ai sensi degli artt.51, 52 e 53 del D.P.R. n.361/1957 e dell’art.9 della legge 23 aprile 1976, n.136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni regionali, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio regionale.

Ai sensi, inoltre, degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e dell’art.1, primo comma, lettera e) del decreto-legge 3 maggio 1976, n.161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n.240, gli stessi degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero se elettori del Comune di Parma per le elezioni amministrative, mentre per il referendum in quanto elettori di un qualsiasi Comune italiano, previa presentazione dell’apposita richiesta, richiedendo il modulo al personale incaricato o scaricandolo dal sito Internet www.elezioni.comune.parma.it

La richiesta dovrà pervenire entro giovedì 23 giugno all’Ufficio elettorale che rilascerà apposito attestato da consegnare al Presidente di seggio unitamente alla propria tessera elettorale e a un documento di riconoscimento.