Don Camillo e Peppone in mostra a Bologna nella sede dell’Assemblea Legislativa fino al 15 settembre

A 60 anni di distanza dall’ultimo film della coppia Cervi-Fernandel, in viale Aldo Moro è stata inaugurata “L’Onorevole Peppone, il Compagno don Camillo, I giovani e il figlio di Duvivier. Un paese che vale per 3”, mostra dedicata al parroco e al sindaco comunista della Bassa protagonisti dei racconti di Giovannino Guareschi

Uno stupito Don Camillo in versione “compagno Tarocci” in visita in incognito in Urss mentre stringe in mano una falce e martello di sovietica memoria; un Peppone che fa un comizio nostalgico elogiando i ragazzi del ’99 in occasione delle elezioni del 1948. E, ancora, lo Smilzo che scivola per terra mentre tenta di fermare la bicicletta con una “fermata alla Togliatti”, Peppone che fa l’esame di quinta elementare per potersi candidare al Parlamento.

A 60 anni di distanza dall’ultimo film della coppia Cervi-Fernandel, l’Assemblea Legislativa celebra Don Camillo e Peppone, il parroco e il sindaco comunista protagonisti dei racconti di Giovannino Guareschi, con “L’Onorevole Peppone, il Compagno don Camillo, I giovani e il figlio di Duvivier. Un paese che vale per 3”, mostra inaugurata in viale Aldo Moro dalla vicepresidente dell’Assemblea legislativa Barbara Lori e realizzata dall’associazione “Amici di Giovannino Guareschi” con il patrocinio dell’Assemblea legislativa, del “Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino” e dal “Lions Club Busseto Giuseppe Verdi”. La mostra è allestita in occasione dei 70 anni del film “Don Camillo e l’onorevole Peppone” e i 60 de “Il compagno don Camillo”.

“La mostra su Peppone e don Camillo che inauguriamo oggi è l’occasione per ripercorrere una parte della storia del nostro paese. Le foto mostrano l’umanità di due figure che, pur nelle profonde differenze politiche e ideologiche, riescono a collaborare per il bene della comunità. Iniziative come questa rendono evidente come le opere artistiche e le creazioni letterarie e cinematografiche possano contribuire alla valorizzazione dei nostri territori” sottolinea Barbara Lori.

A raccontare lo spirito della mostra è Egidio Bandini degli Amici di Giovannino Guareschi per il quale “il 2025 è un anno importante per Don Camillo e Peppone: ricorrono i due anniversari cinematografici, i 70 anni del film ‘Don Camillo e l’onorevole Peppone’ e i 60 anni de ‘Il compagno don Camillo’, è vogliamo ricordarli con una mostra che ci piace chiamare ‘fotocinematografica’ in quanto ricorda, oltre ai due film della serie dedicata al pretone e al sindaco guareschiani, la serie di fotografie inedite donate dal figlio di Juline Duvivier alla Pro loco di Brescello, il film incompiuto ‘Don Camillo, Peppone e i giovani d’oggi’ e l’arcifamoso libro fotografico ‘Un paese’ di Cesare Zavattini con le immagini di Paul Strand”.

All’inaugurazione erano presenti anche i consiglieri regionali di FdI Marta Evangelisti, Priamo Bocchi e Fausto Gianella nonché Alessandro Gattara, sindaco di Roccabianca, comune parmense che ha dato i natali a Giovanni Guareschi, e Gaetana Russo, deputata di FdI che ha annunciato come a breve alla Camera dei Deputati verrà presentata una pubblicazione dedicata proprio a Guareschi.

La mostra è aperta al pubblico fino al 15 settembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.