Donati i pacchi natalizi alla mensa di Padre Lino

Il sindaco Federico Pizzarotti e l’assessora Ines Seletti hanno consegnato stamattina, come ormai da tradizione, alla mensa di Padre Lino i pacchi alimentari giunti in Municipio in questo periodo, alla presenza dei rappresentanti di SEIRS (Croce Gialla Parma) e di alcuni volontari.

Nella Vigilia di Natale di questo complicato anno di emergenza sanitaria si è rinnovata la volontà da parte della Giunta Comunale di devolvere i doni ricevuti alla mensa dei frati francescani dell’Annunciata: i prodotti del territorio son stati consegnati dal Sindaco e dall’assessora Seletti al Padre guardiano Fra Roberto Simonelli per essere messi a disposizione di persone e famiglie bisognose che, in particolare in questi difficili mesi, si rivolgono, ogni giorno, alla mensa dei frati del convento dell’Oltretorrente.