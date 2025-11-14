Donato Carrisi a Parma: a Teatro Due il maestro del thriller presenta “La bugia dell’orchidea”

Un viaggio nelle zone più oscure del racconto e dell’animo umano, guidato da uno dei maggiori autori italiani contemporanei. Mercoledì 19 novembre alle 20.30 Teatro Due ospiterà Donato Carrisi, scrittore, sceneggiatore e regista di fama internazionale, per la presentazione del suo nuovo romanzo La bugia dell’orchidea (Longanesi). L’evento è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Parma e a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Carrisi accompagnerà il pubblico “ai confini della scrittura del male”, con un monito che attraversa tutta la sua opera: non siamo colti di sorpresa da ciò che ignoriamo, ma da ciò che scegliamo di non vedere. Il suo intervento sarà una performance narrativa che offrirà una riflessione sul senso del finale: spesso, ricorda l’autore, la conclusione di una storia non rappresenta che l’inizio di un’altra.

Considerato uno dei maestri assoluti del thriller europeo, Carrisi ha alle spalle una formazione in criminologia e scienza del comportamento, elementi che caratterizzano la precisione psicologica dei suoi romanzi. Firma del Corriere della Sera e autore di bestseller tradotti in oltre trenta lingue, ha conquistato milioni di lettori con titoli come Il Suggeritore, Il tribunale delle anime e L’ipotesi del male. Dal suo lavoro sono nati anche film di successo da lui diretti, tra cui La ragazza nella nebbia e Io sono l’abisso.

Il pubblico parmigiano avrà così l’occasione di incontrare uno dei narratori italiani più premiati, insignito – tra gli altri – del Premio Bancarella e di prestigiosi riconoscimenti internazionali come il Prix Polar.