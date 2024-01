Donazione a Pediatria e oncoematologia del Maggiore dalla compagnia dialettale “I Fis’cèn ‘d l’Uisp”

Divertimento e solidarietà, sono questi gli scopi della compagnia dialettale amatoriale “I Fis’cèn ‘d l’Uisp” un gruppo artistico dall’esperienza più che ventennale, nato dall’amicizia di un piccolo gruppo di arbitri della UISP di Parma, capitanati da Maurizio Trapelli che veste i panni della maschera parmigiana Al Dsèvod (l’insipido).

Quest’anno, tramite Fondazione MUNUS depositaria e garante del fondo da loro creato, hanno deciso di dedicare quanto raccolto con i loro spettacoli teatrali al reparto di Pediatria e oncoematologia del Maggiore diretto da Patrizia Bertolini, dopo aver sostenuto per anni l’allora costruendo Ospedale dei bambini. Una donazione che ha raggiunto i mille euro ed è stata utilizzata per acquisire un nuovo computer dalle prestazioni adatte per ricerca e per lettura di esami diagnostici. A loro sentiti ringraziamenti della dottoressa Bertolini e del personale che utilizzerà l’apparecchiatura.

“Siamo partiti coinvolgendo parenti e amici, poi piano piano la “notorietà” è aumentata e quest’anno siamo arrivati a nove rappresentazioni all’anno – spiega Maurizio Trapelli a nome della compagnia. – Questo ci permette di aumentare anche i contributi da dare in beneficenza e, con piacere, portiamo la nostra solidarietà a questo reparto”.

«Ridonare sorriso attraverso il sorriso è da sempre il motto che anima i Fis’cèn par Pärma, – aggiunge Giorgio Delsante, presidente di Fondazione MUNUS – una realtà capace di portare avanti importanti progetti benefici per il nostro territorio grazie alla propria arte, che genera ottimismo, buonumore, perché ridere è essenziale e fa bene a tutte le età. Anche quest’anno siamo qui a rinnovare loro la nostra gratitudine e vicinanza, perché possano continuare nelle loro attività, per il benessere di tutta la nostra comunità».

Per sostenere il progetto I Fiscen par Pärma si può donare con carta di credito tramite il sito di Fondazione MUNUS o utilizzando l’IBAN: IT 60 R06230 12700 000038397632. Intestato a: MUNUS Fondazione di Comunità di Parma – Ente Filantropico – ETS – Causale: erogazione liberale (per info: www.fondazionemunus.it/fondo-fiscen-donazioni/