Donazione dell’Associazione Veicoli Storici Parma a N.U.P.A. (Noi Uniti per l’Autismo)

Sabato 6 gennaio presso la sede la sede dell’Associazione Veicoli Storici Parma in Via Giulio e Giacinto Sicuri, 40/a si sono radunati alcuni soci per la raccolta di materiale da donare all’Associazione N.U.P.A. (Noi Uniti per l’Autismo) di Parma.

L’Associazione Veicoli Storici Parma, club federato A.S.I., formato da circa 950 soci ha deciso, in occasione della befana Solidale Istituita da A.S.I., di donare giochi, materiale di cancelleria e prodotti alimentari all’Associazione per permettere ai ragazzi di svolgere varie attività presso la loro sede.

Il Club ha deciso di sostenere, per il secondo anno consecutivo, l’Associazione N.U.P.A per contribuire alla realizzazione di progetti volti ad aumentare le loro capacità personali e per dare una maggiore qualità alla loro vita.