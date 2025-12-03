Quotidiano online di Parma

Donazione di Natale alla cardiologia pediatrica: nuove tecnologie per i piccoli pazienti del Maggiore

Abc e Noi per Loro uniscono le forze e donano un ecografo di ultima generazione all’Ospedale dei Bambini

di Tatiana Cogo

Un gesto di solidarietà illumina il Natale dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” di Parma. Le storiche associazioni del territorio ABC – Associazione Bambino Cardiopatico – e Noi per Loro hanno infatti donato alla Cardiologia Pediatrica una nuova apparecchiatura ecocardiografica compatta e all’avanguardia, pensata per migliorare la diagnosi nei bambini e negli adulti con cardiopatie congenite seguiti nel centro parmense.

Lo strumento, destinato ai piccoli ricoverati nei reparti pediatrici e agli adulti che continuano a essere presi in carico dai cardiologi pediatrici anche dopo l’adolescenza, rappresenta un potenziamento significativo per l’attività clinica del reparto diretto dal dottor Bertrand Tchana. L’integrazione con i colleghi della cardiologia dell’adulto garantirà continuità assistenziale e percorsi condivisi.

«Questa donazione è un esempio concreto del valore generato dalla collaborazione tra professionisti, associazioni e istituzioni – ha commentato Anselmo Campagna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario dell’Ausl di Parma. – La multidisciplinarietà cresce quando si condividono saperi ed esperienze, e strumenti avanzati permettono ai nostri specialisti di lavorare insieme in modo sempre più efficace». Nella donazione è compreso anche un contratto di formazione dedicato, che consentirà a tutto il personale di acquisire piena padronanza del nuovo sistema.

Soddisfazione anche dal Dipartimento Materno-Infantile: «La tecnologia, quando integrata con competenze e collaborazione, diventa un moltiplicatore di qualità assistenziale – ha sottolineato il direttore Roberto Berretta. – Questa donazione rafforza la nostra capacità di offrire diagnosi tempestive e percorsi condivisi».

L’apparecchiatura, dotata di sonde specifiche per pazienti pediatrici e adulti, garantisce immagini ad alta definizione con un’ampia gamma di frequenze e permette la trasmissione remota dei tracciati, facilitando il confronto tra specialisti. «Molte apparecchiature portatili sacrificano la qualità dell’immagine – ha spiegato il dottor Tchana – ma per noi portabilità e precisione diagnostica sono imprescindibili. Questo strumento garantisce entrambe».

Importante anche il valore della formazione inclusa nella donazione, come sottolineato dalla presidente di Noi per Loro, Nella Capretti: «La qualità delle tecnologie significa qualità delle cure. La possibilità di aggiornare il sistema nel tempo è un investimento sul futuro dei nostri bambini».

Per Carla Schiappa, presidente dell’Associazione Bambino Cardiopatico ABC, la donazione realizza un progetto fortemente voluto: «Abbiamo portato a compimento un desiderio del nostro ex presidente Giovanni Alinovi e continuiamo a sostenere un reparto prezioso per tante famiglie».

L’iniziativa conferma il ruolo centrale delle associazioni e dei professionisti nel migliorare costantemente la presa in carico dei piccoli pazienti e degli adulti con cardiopatie congenite, offrendo diagnosi più rapide, accurate e sicure.


