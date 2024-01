Donna Impresa Confartigianato Parma, SIA-MPL e Rugby Colorno a “Mi prendo il Mondo”

Terzo appuntamento a “Mi prendo il mondo” – il progetto del Salone Internazionale del Libro di Torino e del Comune di Parma – per Donna Impresa di Confartigianato Parma che assieme all’impresa SIA-MPL e al Rugby Colorno propone l’incontro “La Meta”.

L’appuntamento, che si terrà il prossimo venerdì 26 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30, al “Laboratorio Aperto” del Chiostro di San Paolo (vicolo delle Asse a Parma), è pensato e rivolto ai licei sportivi del territorio, coinvolti in un progetto che tenta un approccio innovativo alla promozione del benessere e della sicurezza sul lavoro, da affrontare non solo dal punto di vista tecnico, ma anche attitudinale.

Ospiti dell’incontro alcune atlete della prima squadra femminile – le Furie Rosse di Colorno – racconteranno la propria esperienza nel mondo nel rugby, cercando di trasmettere quelli che sono i valori chiave di uno sport nobile: rispetto reciproco, sostegno, leadership e senso di famiglia. Gli stessi valori che dovrebbero regolare il mondo aziendale, contribuendo alla creazione di un ambiente di lavoro sano e sicuro.

Un breve viaggio dunque nell’orizzonte di giovani donne, che scelgono quotidianamente di dedicare la propria vita allo sport che amano, senza ricevere alcun compenso, compiendo grandi sacrifici per portare avanti la propria passione. Una passione che, da un lato comporta delle scelte, di studio, di lavoro, di vita, ma che dall’altro insegna a crescere e ad affrontare di petto gli ostacoli, potendo contare su una famiglia alle proprie spalle.

L’obiettivo finale? Trasmettere agli studenti l’importanza del lavorare in team, in qualsiasi contesto, scolastico, universitario, sportivo e lavorativo. Non c’è altro modo di progredire che responsabilizzarsi, diventando un valido sostegno per gli altri.

Aprirà i lavori Francesca Passeri, presidente di Confartigianato Donna Impresa, seguirà il dialogo tra Francesco Pressanto – Enrica Zatti (SIA-MPL) e Cosetta Falavigna, ex presidente Rugby Colorno per affrontare il tema delle similitudini fra mondi dell’ industria e dello sport.

L’incontro proseguirà con Lorenza Moruzzi, vicepresidente di Donna Impresa Confartigianato Parma che modererà gli interventi tra i giovani e Michele Mordacci Head Coach Rugby Colorno, Alessia Pilani, pilone Furie Rosse (Serie A femminile), Maddalena Bertelè, mediano di mischia Furie Rosse (Serie A femminile) e Gaia Dosi, Pilone Furie Rosse (Serie A femminile).