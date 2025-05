Donna molesta dà in escandescenze: denunciata dalla Polizia

La Polizia di Stato ha denunciato una donna per resistenza a pubblico ufficiale a seguito di un episodio avvenuto nella serata di ieri. La stessa è stata inoltre sanzionata per ubriachezza molesta, in relazione ai seguenti fatti.

Intorno alle ore 19:00, una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio è stata inviata dalla centrale operativa in via Emilia Est, a seguito di una segnalazione riguardante la presenza di una donna in evidente stato di alterazione – presumibilmente dovuto all’assunzione di alcol – che si dimenava con atteggiamento molesto nei pressi di alcune abitazioni.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato la donna e tentato di riportare la calma, vista la preoccupazione manifestata da passanti e residenti del vicino condominio. Secondo quanto riferito dal segnalante, la stessa avrebbe cercato di aprire alcune auto in sosta, riuscendo in un caso a salire a bordo di un veicolo.

All’arrivo della Polizia, la donna ha assunto un atteggiamento ostile e poco collaborativo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e opponendo resistenza. Appariva in forte stato di alterazione, si dimenava e sbracciava, perdendo più volte l’equilibrio e proferendo frasi offensive verso i presenti.

La condotta aggressiva è proseguita anche dopo l’accompagnamento in Questura, dove la donna ha continuato a dare in escandescenze, arrivando a scalciare contro il muro e a gettarsi a terra dopo essersi alzata bruscamente dalla sedia, rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118 per le cure del caso.

Al termine delle procedure di fotosegnalamento, la donna è stata identificata come una cittadina rumena di 51 anni, incensurata. È stata denunciata in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza molesta.