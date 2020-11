“Donne ai vertici: una sfida aperta”: webinar gratuito nell’ambito del Festival della Cultura tecnica

Si svolgerà venerdì 13 novembre 2020 dalle ore 14 alle 16 il webinar “Donne ai vertici: una sfida aperta”, primo di tre eventi realizzati all’interno del progetto:INPINK work and Opportunity, nell’Ambito del Festival della Cultura Tecnica di Parma.



L’evento è organizzato dalla Provincia di Parma – Ufficio Programmazione scolastica, in collaborazione con SERN ed INPINK è un’iniziativa di promozione della Cittadinanza Europea 2020 finanziata dalla Regione Emilia-Romagna. Il progetto regionale INPINK, svolto in partenariato con la Svezia, ha come obiettivo generale di promuovere la parità di genere nel contesto lavorativo, riducendo le disuguaglianze, sensibilizzando e informando i cittadini sulle politiche europee per garantire le pari opportunità nel mercato del lavoro.



Durante il primo webinar di venerdì 13 novembre saranno trattati, tra l’altro i temi della segregazione formativa e della segregazione verticale. Interverranno alcuni esperti di tematiche di genere, come l’Assessora Nicoletta Paci e la dott.ssa Fabrizia Dalcò del Comune di Parma che tratteranno il binomio donne e potere, e il prof. Fausto Pagnotta dell’Università di Parma, che approfondirà le radici della disuguaglianza di genere. Inoltre, offriranno la propria testimonianza le donne imprenditrici del Comitato delle Imprenditrici della Camera di commercio di Parma e le imprenditrici svedesi dell’associazione FemAle del Comune di Ale, mettendo a confronto il contesto italiano con quello svedese.



Il prossimo webinar avrà luogo il 20 novembre.



Per registrarsi:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mxDYJ2ESZkC626uIZ7FHwmuTAUtFlhBKtHUL6Z-HLApUN05JNVlVQjFPN1Y4TFMyWU81TjVIRUkxMi4u

oppure inquadrare il codice QR di registrazione nella locandina allegata.



Per maggiori informazioni sul progetto INPINK:

https://www.sern.eu/it/progetto/progetto-in-pink-lavoro-e-opportunita/



Per il programma del Festival della Cultura tecnica:

https://er.festivalculturatecnica.it/parma/programma-parma/novembre/