“Donne allo specchio”: rassegna a Traversetolo

Una giornata lunga un mese: il Comune di Traversetolo, insieme a realtà del territorio, ha organizzato la rassegna “Donne allo specchio”, una serie di eventi per celebrare la Giornata internazionale della Donna (8 marzo). Si va dalla proiezione del documentario su Isa Guastalla, punta di diamante della cultura parmigiana, agli appuntamenti con la coach Cristina Cagoi, passando per la visita guidata gratuita al museo Renato Brozzi per donne grandi e piccine, a momenti di intrattenimento artistico. Di seguito il programma completo. Per l’approfondimento sulle singole iniziative si vedano le notizie dedicate, nei link.

SABATO 1 MARZO, ORE 17, CORTE AGRESTI

A cura di Francesco Gallina e Alessandro Guatti

Info: 0521 344583 – Ingresso libero

SABATO 8 MARZO, ORE 19.30, CORTE AGRESTI

Organizzato da Avoprorit Traversetolo

Info e prenotazioni: 335 8148348

SABATO 8 MARZO, ORE 21, TEATRO AURORA

Promosso dal Circolo Donne Insieme Aps

Biglietti online su www.teatroaurora.com

Info: 347 2781403

SABATO 15 MARZO, ORE 16, MUSEO RENATO BROZZI

Visita guidata gratuita per donne grandi e piccine

A cura di Coop. Artificio

Info e prenotazioni: 338 9225086 percorsi.artificio@gmail.com

VENERDI 21 MARZO, ORE 20.30, CORTE AGRESTI

“Il dono e la responsabilità di nascere donna”

VENERDI 28 MARZO, ORE 20.30, CORTE AGRESTI

“Amarsi per imparare ad amare”

Ne parliamo con Cristina Cogoi, coach spirituale, scrittrice, biologa blog: cristinacogoi.it

Info: 0521 344583 – Ingresso libero

Durante le due serate del 21 e 28 marzo verrà proiettato

“INVITO AL VIAGGIO – DONNE NEL MONDO” immagini tratte da “Donne nello specchio magico” di Daniele Fava