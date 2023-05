Donne & avvocatura

L’Assessora ai Servizi educativi e Pari opportunità del Comune di Parma Caterina Bonetti oggi pomeriggio ha partecipato all’incontro formativo sul tema del lavoro delle donne e dell’avvocatura, dal titolo “Lidia Poet e il lavoro delle donne”, a Palazzo del Governatore.

Patrocinato dal Comune di Parma, l’evento è stato organizzato da due associazioni specialistiche in diritto di famiglia e diritti civili sul territorio, l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF Emilia-Romagna) sezione Parma e l’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (ONDIF) Parma.

L’incontro è stato anche l’occasione per conoscere meglio l’esperienza di Lidia Poet, prima donna in Italia a iscriversi all’Ordine degli Avvocati.