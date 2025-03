Donne democratiche Parma: “Appello per la conferenza internazionale delle Donne per la Pace”

L’8 marzo è l’occasione per tracciare un bilancio del cammino verso l’uguaglianza di genere e la democrazia paritaria. In questo tempo angoscioso di incertezze e conflitti l’urgenza di un impegno concreto per la pace si fa pressante.

La Conferenza donne democratiche sta promuovendo in queste settimane la creazione della Conferenza internazionale delle donne per la Pace e contro la violenza, come obiettivo fondamentale per l’Unione Europea.

“Chiediamo un’attenzione particolare alle donne oggetto di violenza, in tempo di guerra ma anche nel nostro quotidiano, così come le donne che hanno perso l’occupazione: resta centrale la lotta alle disuguaglianze che penalizzano le donne nel mercato del lavoro, una grave ingiustizia italiana.” “Per queste ragioni “concludono le Donne della Conferenza “ invitiamo tutti gli uomini e le donne che hanno a cuore la lotta contro le disuguaglianze a partecipare alle numerose iniziative promosse sul territorio in questi giorni, ed in particolare al corteo promosso dalla Casa delle donne sabato 8 marzo alle 10 da Barriera Santa Croce”. Solo unite ed uniti ce la possiamo fare! Insieme, perché un 8 marzo libero per tutti non è solo una questione di genere.

Conferenza Donne Democratiche Parma