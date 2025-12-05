Donne democratiche Parma: “Nulla è scontato, mai abbassare la guardia. Solidarietà alle attrici vittime di abusi”

Alla luce della sentenza del Tribunale del lavoro di Parma, recentemente pubblicata, che stabilisce risarcimenti a due attrici vittime di molestie a contenuto sessuale e di violenza sessuale, come Partito democratico e Conferenza donne democratiche di Parma manifestiamo anzitutto piena solidarietà alle donne vittime di abusi.

I luoghi di violenza sono ancora troppi: per molte donne e ragazze anche i luoghi di lavoro sono – non infrequentemente – occasioni di abusi e di molestie, che non sempre vengono denunciate per la nota e multifattoriale difficoltà delle donne ad avere credibilità nella denuncia, con il rischio di diventare loro stesse “colpevoli” per come sono andate le cose.

Purtroppo nessun luogo è esente dalla violenza di genere, neppure – lo diciamo con meraviglia e sofferenza – i luoghi che culturalmente dovrebbero rappresentare un avamposto di superamento delle disuguaglianze e di lotta contro le prevaricazioni sulle donne e sui loro corpi, soprattutto quando vi sia una evidente situazione di squilibrio di posizioni e di poteri come appare dalla sentenza.

Occorre in tutti noi una profonda consapevolezza ed uno sguardo più attento, che si traduce in azione per promuovere ovunque politiche di genere e contro la violenza, che è un fenomeno dilagante che può essere arginato solo con un cambio culturale profondo e un innovativo ripensamento delle nostre città. Nulla infatti è scontato e nessun luogo si può considerare “sicuro” e libero da stereotipi ed atteggiamenti lesivi della dignità delle donne.

Auspichiamo che vi sia in questa direzione un impegno attivo da parte di tutti e tutte, nessuno escluso, perché la lotta contro le violenze di genere non è solo una questione di giustizia e rispetto, ma di libertà per tutti gli uomini e le donne.

Mai abbassare la guardia!

Partito Democratico e Conferenza Donne democratiche Parma