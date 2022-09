Donne in corsa: ecco la nona edizione

Dopo due anni di stop forzato, domenica 9 ottobre torna Donne in Corsa.

Undici associazioni dalla parte delle donne invitano a riempire le strade della città di entusiasmo e di colori, percorrendo insieme un anello di cinque chilometri che, partendo da piazza Duomo, si snoderà fra le strade del centro storico e i viali del Parco Ducale.

Non sarà una gara a chi corre più veloce, ma una manifestazione sportiva gioiosa che invita tutte le donne, i loro compagni, amici, fratelli, padri… a correre o camminare in nome dei diritti e dell’equità di genere. L’iniziativa è stata presentata in Municipio in un’affollatissima conferenza stampa condotta da Clelia Bergonzani chiedendo un contributo ai rappresentanti delle associazioni partner del progetto.

Se la pandemia ha fermato la manifestazione, il virus non è riuscito, infatti, a spegnere l’entusiasmo e la determinazione delle associazioni che da nove anni portano avanti l’iniziativa. Lo stop ha offerto al gruppo la possibilità di mettere da parte la fatica dell’organizzazione per dedicare energia e tempo alla riflessone, al confronto, alla formazione. Ne è uscita una squadra ancor più coesa, convinta che solo lavorando insieme si possono cambiare le cose.

Sull’equità di genere, infatti, c’è ancora molta strada da fare e la questione riguarda tutti, non solo le donne; è una scommessa che riguarda la crescita del territorio, il suo sviluppo economico, il benessere generale, la possibilità di costruire una comunità più equa e inclusiva. Chi parteciperà a Donne in Corsa, anche solo acquistando il kit dell’evento, permetterà al volontariato di realizzare progetti che vanno in questa direzione.

Con convinzione ha ribadito la stessa prospettiva l’Assessora alle Pari Opportunità Caterina Bonetti “Donne in corsa è un appuntamento molto importante perchè è proattiva su diverse tematiche e diverse questioni che coinvolgono le donne in un’ottica di pari opportunità, ma anche in un’ottica di valorizzazione della rete che le donne sanno fare in maniera straordinaria a Parma e rende concreta l’idea di come la tutela dei diritti sia reale solo quando è condivisa, quando è praticata tutti insieme”.

“Creare un evento che sia così esteso, così inclusivo, così visibile seve proprio a richiamare l’attenzione di tutti sulle grandi e sulle piccole sfide. In ogni momento, avendo l’attenzione sulla parità di genere, si può aggiungere un altro granellino per il cambiamento.” ha commentato Elena Dondi, presidente CSV Emilia.

“Donne in corsa non è solamente la camminata o la corsa di ottobre ma è un lavoro costante di tutto l’anno che sfocia nella manifestazione: noi associazioni facciamo rete condividendo spunti e riflessioni sui quali vogliamo coinvolgere tutta la cittadinanza.” ha raccontato Jessica Fiorini di A.P.E. associazione progetto endometriosi

“Con questo appuntamento che coinvolge tutta la città abbiamo l’opportunità di portare un messaggio forte all’interno della comunità e arrivare a quelle donne che hanno bisogno di sentire che esiste un modo per vivere e che rispetta i loro diritti e i loro bisogni” ha detto Nabila Mhaidra dell’Associazione Al-Amal

Alla presentazione del progetto era presente anche Rosanna Cattini, Vice presidente CONAD Centro Nord che da sempre sostiene il progetto, Luciano Maria Gandini, Corporate Identity & Communication Director di Impresa Pizzarotti, azienda che, pur operando nell’ambito tradizionalmente maschile delle costruzioni, ha una particolare attenzione verso progetti di welfare aziendale e verso certificazioni riguardanti le pari opportunità, Federica Abelli, Presidente CPO Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che in rappresentanza dei colleghi ha promesso una partecipazione massiccia alla corsa nello spirito di condisione del valore dei diritti di tutti e Pietro Allegri di EMC2 che ha raccontato di come i lavoratori “deboli” hanno messo grinta e passione nel confezionamento in tempi record degli splendidi zainetti che riceveranno i primi 1000 iscritti alla manifestazione.

Per chi vuole condividere questa buona causa, l’appuntamento è dalle 9,30 in piazza Duomo dove troverete l’Open Village con attività per grandi e piccoli. Ci saranno gli stand per conoscere le associazioni, brevi sessioni di attivazione muscolare, mentre la conduzione della mattina sarà affidata a due voci del nostro giornalismo, Chiara Cacciani e Gabriele Balestrazzi che, dal palco, tesseranno il filo rosso fra le tante esperienze presenti in piazza.

La partenza è prevista per le 11, la premiazione per le 12,30, sempre in piazza Duomo anche se, in linea con lo spirito dell’iniziativa, la medaglia non sarà assegnata a chi corre più veloce.

Per chi non fosse riuscito a pre-iscriversi online, sarà possibile farlo il 9 ottobre in piazza Duomo, prima della gara ma anche la mattina di sabato 1 ottobre sotto i portici di Via Mazzini (in prossimità della piazza) e in Via D’Azeglio, sotto i portici dell’Ospedale Vecchio. Lì si potrà acquistare solo il pettorale per 5 euro o, con 15 euro, il pettorale più il kit evento che prevede una splendida borsa o zaino piena di prodotti di altissima qualità offerti delle aziende sostenitrici e confezionati con l’aiuto della Cooperativa EMC2. Per i bambini fino a 8 anni, la partecipazione è gratuita.

DONNE IN CORSA è promossa da CSV Emilia, con il sostegno del Comune di Parma, la manifestazione non sarebbe stata possibile senza il sostegno di: Conad Centro Nord, CUS Parma, Chiesi Farmaceutici, Comitato pari opportunità ODEC Parma, Cavarretta assicurazioni, SYStab- sistemi di consolidamento, EDU.CARE, Impresa Pizzarotti, Martini spa, Iren, Youship.it- corrieri espresso, Davines Group, Cabiria cooperativa sociale, Federmanager, Comitato pari opportunità del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Parma, EMC2 cooperativa sociale, Netface, De Simoni, Go! Athletic studio, Metronotte Vigilanza, Berenato&Garro – servizi per l’ambiente, InGenere.it ed Erreà.

E’ una grande squadra dove ciascuno ha fatto la sua parte che ha dato vita ancora una volta a Donne in Corsa per l’equità di genere e la tutela dei diritti. Per aggiungere la vostra corsa, e vi aspetta il 9 ottobre in Piazza Duomo.