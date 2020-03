Dopo le indiscrezioni di ieri sera e la firma oggi del decreto che ha chiuso la provincia di Parma (LEGGI), sono tornati gli assalti dei parmigiani ai supermercati. Come se l’Italia stesse entrando in guerra e ci fosse la necessità di fare provviste di viveri per mesi.

La fila di persone con i carrelli per entrare nel supermercato nella foto qui pubblicata è stata scattata stamattina davanti all’Esselunga Emilia Est.

Andrea Marsiletti