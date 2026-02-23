Dopo più di 20 anni Davines cambia la sua tagline da “Sustainable beauty” a “For a good life”. Video

Di anno in anno, Davines ha lavorato per mantenere intatta la propria identità, guidata dalla convinzione che le persone non acquistano ciò che fai, ma il perché lo fai.

Per Davines, un marchio è come un essere umano, con un desiderio innato di esprimersi, di essere ascoltato, ricordato e visto. E mentre il mondo ha accelerato i suoi ritmi, il tempo dedicato da Davines nel preservare la propria essenza è rimasto saldamente fuori dal tempo.

Il marchio a conduzione familiare continua a differenziarsi per molteplici aspetti, ma soprattutto distinguendosi come un brand beauty guidato da uno scopo, con un posizionamento culturale ed emotivo.

Da quando è stata creata la precedente tagline, “Sustainable Beauty”, più di 20 anni fa, il focus mondiale è cambiato enormemente. La sostenibilità ambientale è diventata un tema saturo e, con questo cambiamento, si è persa parte della distintività pionieristica della Sustainable Beauty, la Bellezza Sostenibile, nonostante gli sforzi a favore della sostenibilità compiuti dall’azienda continuino ad aumentare e ne costituiscano un pilastro irremovibile. Di conseguenza, Davines ha cercato una nuova tagline in grado di ispirare le persone e di sopravvivere oltre le parole chiave e le tendenze, sempre rimanendo coerente con l’essenza di Davines.

Al centro di For a Good Life c’è il concetto platonico di Kalokagathia – da “kalos” (bello) e “agathos” (buono) – che combina le idee di bellezza fisica e virtù morale. Questo concetto è sempre stato fondamentale nella definizione degli obiettivi del marchio. Per Davines, cercare di abbracciare questa armonia e condividerla significa vivere una vita appagante, una vita con uno scopo, una vita buona: in sintesi, una Good Life.

Nel febbraio del 2026, Davines lancia in tutto il mondo una campagna video animata che racconta la storia dell’esistenza di forze positive, o spiriti, che si prendono cura della vita delle persone attraverso costanti azioni rigenerative.

Questi spiriti sono espressioni creative dei tre valori del marchio, che si intrecciano in ogni sua azione: la Crescita attraverso la Cultura, l’Assunzione della Responsabilità e la Poesia delle cose quotidiane. Attraverso i video, il marchio propone agli spettatori un invito poetico a rallentare, anche solo per un momento, e a vivere la vita con mente aperta.

L’approccio altamente concettuale del marchio mira a suscitare curiosità nei confronti di Davines in questo momento fondamentale, più che a educare in senso stretto, consentendo agli spettatori di trovare nei video il proprio significato e, da lì, una finestra sul mondo Davines.

“In questi 20 anni di storia Davines è cresciuta e si è evoluta, rimanendo però fedele al proprio percorso e sempre guidata dal proprio Scopo, senza scorciatoie, anche quando la strada sembrava difficile. Questo impegno ci ha portato a una nuova consapevolezza: il desiderio di ispirare le persone ad abbracciare un modo diverso di vivere su questo pianeta, guardando lontano, al benessere delle generazioni future” dichiara Davide Bollati, presidente del gruppo Davines. “‘For a Good Life’ non è un nuovo inizio né una destinazione finale, ma un significativo passo avanti nella nostra evoluzione come marchio. Nel 2006 abbiamo iniziato a utilizzare la tagline “Sustainable Beauty” con l’obiettivo di rendere chiara la nostra visione: un’idea di bellezza radicata nell’armonia tra uomo e natura, biofilica e rispettosa del pianeta.

“For a Good Life” è un invito a riscoprire l’equilibrio — con il pianeta e tra di noi — spostando l’attenzione dal tornaconto individuale a un rapporto più armonioso tra benessere ambientale, economico e sociale. È un incoraggiamento ad accogliere attivamente tutte le sfumature della vita, anche le sue complessità.”