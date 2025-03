Doppietta di Pellegrino, il Parma rimonta due volte il Torino

IL TABELLINO – PARMA-TORINO 2-2

Marcatori: 19′ Elmas (T), 60′ Pellegrino (P), 72′ Adams (T), 82′ Pellegrino (P)

PARMA: Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti (55′ Leoni), Valeri; Keita, Estevez (55′ Haj Mohamed), Sohm (68′ Hernani); Almqvist (76′ Man), Bonny (55′ Pellegrino), Cancellieri. All. Chivu.

TORINO: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei (69′ Gineitis); Lazaro, Vlasic, Elmas (69′ Karamoh); Adams. All. Vanoli.

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Vogliacco, Ricci, Valenti, Sohm, Pellegrino, Adams.

LA PARTITA – Il Parma rimonta due volte e ottiene un pareggio meritato contro il Torino. La gara comincia in ritardo per il lancio di festoni in campo, che devono essere rimossi.

Al 18′ il Parma si rende pericoloso con un tiro di Valeri molto insidioso, che esce di poco.

Al 19′ arriva il vantaggio del Torino: Casadei serve Elmas sulla parte sinistra dell’area: il macedone di destro indovina il diagonale alla sinistra di Suzuki. Il Parma cerca di riordinare le idee, ma non riesce a rendersi pericoloso.

Allo scadere, l’occasione più ghiotta per i crociati.

Mischia in area granata al 45′: Milinkovic-Savic salva su Vogliacco, poi Adams respinge sulla linea la conclusione di Bonny e infine Cancellieri colpisce la parte alta della traversa di testa.

Altalena di emozioni nella ripresa. Il Parma cerca il pareggio e dopo un quarto d’ora lo trova.

Al 60′ Valeri crossa rasoterra dalla sinistra, la palla giunge a Pellegrino che segna di sinistro.

Al 72′ il Torino torna in vantaggio. Rete di Adams, che finalizza un passaggio di Vlasic, con tacco di Maripan. I crociati non si perdono d’animo.

All’82’ il Parma pareggia con Pellegrino, che stacca in anticipo sul primo palo e trafigge Milinkovic-Savic.

IL MIGLIORE CROCIATO IN CAMPO – Impegno, forza e qualità. Oltre alla doppietta, Mateo Pellegrino mostra molto altro e merita senz’altro la citazione.

LA CURIOSITÀ- Ritorno al Tardini per un ex crociato di alto livello: il mister granata Vanoli. Nel 1998 Vanoli fu ingaggiato dal Parma, con cui conquistò una Coppa UEFA. Fu peraltro il marcatore del secondo dei tre gol con cui il Parma sconfisse l’Olympique Marsiglia in finale. Vinse inoltre una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana. Nel 2000 fu ceduto alla Fiorentina. Con i viola vinse la Coppa Italia, segnando anche un gol nella finale di andata proprio contro i crociati.

DALLA CURVA – Tiepida giornata ormai (quasi) primaverile per una partecipata occasione di sport. Sono i 2233 tifosi granata. In tutto quasi 19mila i presenti.

c.s.