Doppio appuntamento nel weekend per l’Ordine dei Medici di Parma: convegno nazionale su “Atto e ruolo medico” e assemblea annuale dell’ordine

Il 19 e il 20 novembre si terranno due importanti appuntamenti riservati ai medici: un convegno nazionale sull’Atto medico e l’Assemblea annuale con la consegna delle medaglie ai professionisti con 50 anni di laurea e il giuramento di Ippocrate per i neoabilitati.

In particolare, venerdì 19 novembre a partire dalle ore 8.30 i maggiori rappresentanti della categoria si troveranno all’Auditorium polifunzionale del Campus area delle scienze dell’Università di Parma in occasione del convegno nazionale “Atto e ruolo medico dieci anni dopo – Aspetti professionali, etici e deontologici”. L’evento vedrà la partecipazione del Presidente nazionale Fnomceo Filippo Anelli, del Presidente nazionale Enpam Alberto Oliveti, esperti di diritto ed esponenti del Comitato Centrale della Federazione, della Consulta deontologica nazionale e del Comitato nazionale di Bioetica. Al centro, appunto, il ruolo medici di fronte all’integrazione con le professioni sanitarie nell’ambito della cura, dell’assistenza e della tutela della salute del cittadino.

Sabato 20 novembre, invece, a partire dalle ore 9, all’Auditorium Paganini, si terrà l’Assemblea Annuale Omceo Parma. Dopo una prima parte che prevede la Relazione morale del Presidente Pierantonio Muzzetto, l’intervento del Presidente della Commissione Odontoiatri Parma Angelo Di Mola, e la presentazione del Bilancio Preventivo 2022, si aprirà la Giornata del Medico, con la premiazione dei colleghi con 50 anni di laurea e il Giuramento Professionale per i neoabilitati. Un appuntamento particolarmente partecipato perché racchiuderà due annualità, 2020 e 2021. Per le due cerimonie sono stati convocati, infatti, oltre 70 senior per ritirare le medaglie e più di 270 giovani giurandi.