Dove va l’Europa? Lectio in Aula Magna dell’Università di Parma di Massimo Cacciari

Dopo i saluti istituzionali dei Direttori di Dipartimento Giovanni Francesco Basini e Diego Saglia, anche il vice Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto ha salutato a nome della città e dell’Amministrazione la lectio di Massimo Cacciari sui nodi cruciali inerenti al ruolo dell’Europa di fronte alla crisi geopolitica in atto. Attraverso la riflessione di uno dei maggiori filosofi contemporanei, il tema della sopravvivenza (nel presente e nel prossimo futuro) dell’idea politica di Europa in uno dei momenti più complessi e critici che l’Unione Europea si è trovata ad affrontare nella sua storia.

Uno dei maggiori filosofi contemporanei ha cercato di rispondere all’attualissima domanda “Dove va l’Europa?” dall’Aula Magna dell’Università di Parma in un incontro promosso da Università di Parma e patrocinato da Comune di Parma e Montanara A.P.S. Laboratorio Democratico.

“Siamo evidentemente tutti vicini al tema di questo appuntamento.” ha detto Lorenzo Lavagetto “Sono stato tra i primi, anni fa, che ha aderito ai progetti Erasmus dall’Università di Parma. Pensando all’apertura e alla vitalità di quegli anni si potevano davvero immaginare gli scenari attuali. E’ quindi davvero sfidante proporsi come obiettivo quello di tracciare la rotta dell’Europa di oggi e ringrazio il professor Cacciari perchè offre la sua prospettiva in merito e la offre in una città che ha una vocazione molto specifica in questo senso”.