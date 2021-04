Draghi: “Dal 26 aprile ripartono i ristoranti a pranzo e cena all’aperto e tutte le scuole in presenza”. Cavandoli e Campari: “Una liberazione”

Il Premier Draghi ha reso noto in conferenza stampa che dal 26 aprile i ristoranti saranno aperti a pranzo e a cena all’aperto e che nelle scuole di ogni ordine e grado si tornerà in presenza nelle zone gialle e arancioni.

___

“Le prime riaperture annunciate dal presidente Draghi a partire dal 26 aprile sono una liberazione per milioni di lavoratori italiani e per le loro famiglie. Anzi per tutte le famiglie italiane. Da tempo la Lega chiede di abbandonare la logica della chiusura a prescindere, ma di riaprire ovunque i dati scientifici e sanitari lo consentano. Siamo entrati al governo per fare in modo che intere categorie produttive potessero rimettersi in moto e con esse l’economia del Paese.” Lo dichiarano i parlamentari leghisti Laura Cavandoli e Maurizio Campari.

“Grazie al Ministro Giorgetti, a tutti i ministri del Carroccio e a Matteo Salvini per essersi battuti con forza per questo risultato. E’ una vittoria del buonsenso.”