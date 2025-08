Droga nei cespugli e arresto per maltrattamenti: blitz al San Leonardo della Polizia

Una serata ad alta tensione quella di ieri per il quartiere San Leonardo, dove un vasto servizio straordinario di controllo del territorio ha portato alla scoperta e al sequestro di droga nascosta sotto le siepi di un parco, a diverse identificazioni e all’arresto di un uomo per maltrattamenti in famiglia.

L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato di Parma con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, della Polizia Locale e delle unità cinofile di Bologna, ha interessato le aree più critiche della città: dalla stazione ferroviaria fino al parco “Falcone e Borsellino”, tristemente noto come punto caldo per spaccio e degrado.

Durante i controlli, sono state identificate 35 persone e ispezionati due esercizi commerciali. Proprio nel parco cittadino, i cani antidroga hanno fiutato e permesso il sequestro di circa 100 grammi di hashish e marijuana nascosti tra i cespugli. Due giovani sono stati trovati con piccole quantità di droga e sanzionati.

Non solo spaccio. In un secondo intervento, le Volanti hanno rintracciato e arrestato un 39enne ivoriano pluripregiudicato, destinatario di un ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, già segnalato dalla ex compagna durante un intervento per recupero di effetti personali, è stato condotto in carcere.

Un’azione decisa e coordinata, quella messa in campo dalla Questura di Parma, che mira a riportare sicurezza nei quartieri più esposti al degrado urbano.