Due anni di spesaut alla Coop di via Gramsci a Parma, il primo negozio autism friendly

Il progetto SpesAut presso la Coop di via Gramsci compie due anni. L’iniziativa, avviata nell’aprile 2024, consolida il primato del punto vendita come primo negozio “AUTentico” (autism friendly) di Coop Alleanza 3.0 e, con il suo bilancio positivo, conferma l’efficacia del modello di inclusione sociale rivolto a persone con disturbi dello spettro autistico.

Il progetto riscuote un forte interesse da parte della comunità e del mondo educativo e numerose famiglie raggiungono regolarmente il negozio anche dalle province limitrofe: da inizio progetto sono 120 i “kit” per la spesa autism friendly consegnati e la domenica si conferma il giorno di massima affluenza. In questa giornata e il martedì, in quelle che vengono chiamate quiet hour, dalle ore 8:30 alle ore 11 e dalle 14 alle 16 le luci del negozio vengono abbassate, così come il volume degli annunci e della musica: grazie a questi accorgimenti la spesa si avvicina ancora di più alle esigenze delle persone con neurodivergenze e si trasforma in un’attività meno stressante per chi può essere soggetto a sovraccarico sensoriale.

Come funziona SpesAut

SpesAut è un progetto che va ben oltre le quiet hour e si compone invece di diverse parti, che assieme contribuiscono a rendere più agevole l’accessibilità del punto vendita. La prima di queste parti è una mappa del supermercato che fornisce la posizione dei vari prodotti – generi alimentari e non – rappresentati da icone CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), al fine di agevolare l’orientamento all’interno del locale.

Le corsie sono poi caratterizzate da appositi cartelli di corsia, anch’essi serigrafati con la simbologia della CAA e raffiguranti la categoria dei prodotti che vi si trovano. Grazie ad essi lo spostamento all’interno del supermercato si rivela essere più semplice, come più semplice è individuare la posizione degli articoli desiderati.

L’ultimo degli ausili visivi disponibili nel punto vendita di via Gramsci è un kit, che può essere direttamente richiesto al personale Coop, che è stato appositamente formato. Tale kit si compone di un libricino contenente che spiega, prevalentemente tramite immagini, come ci si deve muovere all’interno del supermercato. E, infine, di un album “stacca e attacca” in cui sono presenti immagini illustrative degli articoli presenti nel supermercato grazie al quale i clienti potranno “trascrivere” in formato visuale la lista della spesa, così da avere ulteriore semplicità nel giro degli acquisti.

Il progetto ha previsto infine la formazione di tutto il personale di negozio e il coinvolgimento in prima persona del Direttore, che ne ha seguito lo sviluppo del percorso: «Ho curato la messa in opera del progetto dalle basi fino alla sua completa realizzazione. Oggi osservo con soddisfazione i risultati concreti di questo impegno quotidiano – ha dichiarato Enrico Iannotta, che oggi è Direttore del superstore di Montecchio Emilia ma fino a gennaio 2026 ha diretto il punto vendita Coop di via Gramsci. Vedo ragazzi entusiasti che vivono l’esperienza nel negozio in modo interattivo. Il nostro punto vendita è ormai un riferimento nazionale e riceve costanti richieste di informazioni da tutta Italia».

Secondo Jessica Anelli, Consigliera di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0 “SpesAut dimostra che l’inclusione è possibile anche a partire dalle cose più elementari, può tradursi in servizi concreti e può dare esiti che hanno un impatto reale sulla vita delle persone. In due anni il punto vendita Coop di via Gramsci ha costruito un modello efficace, capace di rispondere a bisogni reali e di generare fiducia nelle famiglie. È un progetto che qualifica l’offerta della Cooperativa e rafforza il suo legame con la comunità”.

“Desidero ringraziare Coop Alleanza 3.0 e i partner che hanno reso possibile questo progetto, capace di trasformare un gesto quotidiano come la spesa in un’esperienza realmente accessibile e inclusiva. L’esperienza maturata in questi due anni dimostra quanto sia strategico lavorare insieme, mettendo in rete competenze, sensibilità e responsabilità diverse” commenta Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma. “Il valore di SpesAut risiede proprio nella sua capacità di rappresentare concretamente lo spirito del Patto Sociale promosso dal Comune di Parma: un’alleanza che mette a sistema istituzioni, realtà private e terzo settore per costruire risposte integrate ai bisogni delle persone.”

“Generazione Parma”

SpesAut nasce dalla sinergia tra l’associazione Generazione Parma, la Cooperativa Insieme e Coop Alleanza 3.0, con il patrocinio del Comune di Parma e il sostegno finanziario di Terre Ducali.