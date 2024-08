Mercoledì 28 agosto alle 21 all’anfiteatro del parco Bizzozero il gruppo consiliare di Europa Verde – Verdi – Possibile incontra la cittadinanza incontrerà i cittadini.

Il consigliere comunale Enrico Ottolini sarà presente per raccontare l’attività politica svolta nel corso del secondo anno in Consiglio comunale e raccogliere idee e proposte, in vista della prossima ripresa delle attività.