Due arresti per rapina

Le Volanti della Polizia di Stato di Parma hanno portato a termine, nella giornata di ieri, un duplice arresto per rapina, frutto dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio predisposta dal Questore di Parma al fine di contrastare anche i reati predatori.

Il primo arresto

Il primo arresto, in particolare, risale a ieri mattina quando le volanti sono intervenute in centro, su disposizione della S.O., per la segnalazione di una rapina perpetrata ai danni di una donna.

La volante, appena giunta sul posto, ha preso contatti con la richiedente, la quale ha riferito di aver sorpreso un uomo che frugava all’interno della propria autovettura dove l’aveva parcheggiata.

La donna ha aggiunto che, mentre chiedeva all’uomo le motivazioni circa la sua presenza nella propria autovettura, notava che l’uomo si era impossessato del suo portafogli e che, allo scopo di guadagnarsi la fuga l’aveva spintonata.

Diramate subito le descrizioni dell’autore della rapina alle altre volanti presenti sul territorio, l’altro equipaggio ha individuato poco lontano un soggetto corrispondente alle caratteristiche fornite.

L’uomo, vistosi scoperto, si è dato a precipitosa fuga per le vie del centro allo scopo di eludere il controllo, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti intervenuti e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un paio di forbici e di un borsello da donna contenenti gli effetti personali e i documenti intestati alla richiedente.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per le attività di identificazione e fotosegnalamento da parte della Polizia Scientifica.

Al termine degli accertamenti, è stato identificato per uno straniero 58enne ed è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria aggravata e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Convalidato l’arresto, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Via Burla.

Il secondo arresto

Nel secondo episodio occorso ieri pomeriggio le volanti hanno tratto in arresto un 23enne straniero per il reato di tentata rapina impropria in ordine ai seguenti fatti.

Nel primo pomeriggio una volante è intervenuta su disposizione della S.O. in un supermercato del centro per la segnalazione di un soggetto sorpreso a rubare merce.

I poliziotti giunti sul posto hanno preso contatti con il richiedente responsabile della sicurezza del supermercato, il quale ha riferito di aver sorpreso un soggetto aggirarsi con fare sospetto all’interno del supermercato. Il soggetto, dopo aver preso una porzione di cibo d’asporto al banco della pescheria e averlo occultato all’interno del suo zaino, si è recato nel reparto alcolici dove ha prelevato due bottiglie di vino e le ha riposte nello zaino.

Fatto cio’ è uscito, oltrepassando le casse, omettendo di pagare la merce. Qui è stato fermato dall’addetto alla sicurezza e dai poliziotti prontamente intervenuti,

Il soggetto vistosi scoperto, allo scopo di guadagnarsi al fuga, ha spintonato dapprima l’addetto all’antitaccheggio e poi uno dei poliziotti intervenuti.

Ciononostante i poliziotti sono riusciti a bloccare l’uomo. Questi, accompagnato presso gli uffici della Questura per le attività di identificazione e fotosegnalamento da parte della Polizia Scientifica, è stato identificato per uno straniero 22enne con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

E’ stato quindi stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria aggravata ed è stato altresì denunciato per il reato di resistenza a P.U e danneggiamento aggravato, poiché durante la permanenza negli Uffici della Questura è andato piu’ volte in escandescenza.

Convalidato l’arresto, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Via Burla.