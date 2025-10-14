Due cittadini senegalesi espulsi per pericolosità sociale e violazioni delle “zone rosse”

La Polizia di Stato di Parma, che nella mattinata e nel pomeriggio di ieri ha notificato due provvedimenti di espulsione a cittadini senegalesi pluripregiudicati. Gli interventi rientrano nell’attività costante delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme sull’immigrazione e la sicurezza urbana, con particolare attenzione ai soggetti a rischio sociale.

Nel primo caso, un 50enne senegalese, appena scarcerato dalla Casa Circondariale di Parma per fine pena, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere, stupefacenti e immigrazione clandestina, era stato condannato per rapina nel 2023. Considerata la sua pericolosità sociale e la sua irregolarità sul territorio nazionale, al termine degli adempimenti di rito è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo (GO) per l’esecuzione del provvedimento.

Nel secondo episodio, un 53enne senegalese è stato espulso dopo essere stato fermato dal personale della Polizia Locale per aver violato il divieto di stazionamento nelle cosiddette “zone rosse” stabilite da un’ordinanza prefettizia. L’uomo, pluripregiudicato, annoverava numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, reati contro la persona e stupefacenti. Affidato all’ufficio immigrazione, nella mattinata odierna è stato trasferito al Cpr di Ponte Galeria (RM) in vista del rimpatrio nel paese d’origine.

Gli interventi testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e nell’applicare le norme sull’immigrazione irregolare, con particolare attenzione a soggetti con precedenti penali significativi.