Due colpi nello stesso supermercato di Noceto, era stato scarcerato da meno di un mese

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Noceto hanno portato a termine un’indagine che ha condotto all’arresto di un 40enne straniero. L’uomo è ritenuto, al termine di accurate verifiche, il presunto responsabile di due furti di generi alimentari ai danni di un supermercato della zona.

Secondo la ricostruzione dei fatti, nel pomeriggio del 26 novembre una commessa del supermercato ha notato un uomo avvicinarsi alle casse con una voluminosa busta. La dipendente lo ha immediatamente riconosciuto come l’autore di un precedente furto, avvenuto il 22 novembre, durante il quale erano stati sottratti quindici salami per un valore di 300 euro.

Incrociando lo sguardo della commessa, l’uomo ha reagito improvvisamente: intuendo di essere stato scoperto, ha iniziato a spintonare le persone in coda, fuggendo dal negozio e danneggiando la porta d’ingresso con una spallata. La commessa lo ha inseguito, ma ne ha perso rapidamente le tracce. Successivamente, il personale del supermercato ha accertato che anche in questa occasione erano stati sottratti nove salami, per un valore di circa 200 euro.

Il responsabile del supermercato ha immediatamente contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Salsomaggiore Terme, fornendo una descrizione dettagliata del fuggitivo. I particolari relativi all’abbigliamento e ad alcuni tratti somatici si sono rivelati fondamentali per il tempestivo rintraccio dell’uomo.

Una pattuglia della Stazione di Noceto, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha ricevuto la descrizione e si è subito attivata nelle ricerche. Dopo pochi minuti dalla richiesta d’intervento, nei pressi della fermata degli autobus di piazza Partigiani, i Carabinieri hanno individuato e fermato un uomo che corrispondeva perfettamente all’identikit fornito.

L’uomo, identificato in un 40enne straniero senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, era stato scarcerato da meno di un mese dopo aver scontato una pena per reati commessi in provincia. Durante il controllo, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di una busta contenente nove salami, ritenuti il provento del furto appena commesso.

Il responsabile del supermercato ha riconosciuto i generi alimentari come merce appena sottratta, che gli è stata restituita dopo la denuncia e le formalità di rito. Al termine degli accertamenti, raccolti solidi elementi a suo carico, i Carabinieri hanno dichiarato il 40enne in stato di arresto.

Il Giudice, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare non custodiale dell’obbligo di firma in una caserma dell’Arma della città di Parma.

Nell’ambito della stessa attività investigativa, il 40enne è stato inoltre denunciato alla Procura della Repubblica di Parma poiché ritenuto il presunto responsabile anche del furto avvenuto il 22 novembre.

Si precisa che l’indagato è al momento solamente indiziato di delitto e che la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale, definita soltanto a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.