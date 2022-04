Aprono mercoledì 13 aprile alle 9 le iscrizioni 2022-23 ai due corsi di laurea triennali a orientamento professionale dell’Università di Parma: “Costruzioni, Infrastrutture e Territorio” e “Qualità e Approvvigionamento di Materie Prime per l’Agro-Alimentare”, quest’ultimo al debutto nell’offerta formativa dell’Ateneo.

Sono disponibili rispettivamente 50 e 30 posti. Le iscrizioni ai test di ammissione sono on line e si chiudono venerdì 13 maggio alle 12.

Se con la prima finestra concorsuale non saranno coperti tutti i posti previsti saranno attivate altre procedure, fino a esaurimento della numerosità programmata.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE A ORIENTAMENTO PROFESSIONALE IN “COSTRUZIONI, INFRASTRUTTURE E TERRITORIO”

50 posti disponibili (di cui 2 riservati a extracomunitari), prova di ammissione nei giorni 19 maggio (ore 14) e 26 maggio (ore 14).

Il progetto formativo del corso è finalizzato alla formazione di tecnici e tecniche laureati esperti nei settori civile, edile, infrastrutturale e territoriale, tenuto conto anche del fatto che l’accesso alle libere professioni, nella più recente evoluzione del quadro normativo europeo, è stato vincolato al conseguimento di un titolo di formazione universitaria di primo livello.

Il corso di laurea mira prioritariamente a fornire un profilo culturale e professionale di alto livello, incentrato sulle conoscenze e competenze tipiche della figura di geometra, intendendo gli aspetti di supporto tecnico nell’ambito delle costruzioni civili e industriali, nelle infrastrutture di trasporto e nelle costruzioni idrauliche, nella tecnica urbanistica e nella pianificazione territoriale, nella topografia, nella rappresentazione dell’architettura, nelle più recenti tecnologie informatiche applicate all’ambito civile, nella gestione e tutela del territorio, nella gestione dei processi edilizi che interessano sia le nuove costruzioni sia la trasformazione dell’esistente, tenendo conto degli aspetti inerenti la tecnologia, il punto di vista energetico e la termofisica dell’architettura, la legislazione edilizia e le opere pubbliche, l’estimo e le valutazioni immobiliari.

Tutte le info al link https://dia.unipr.it/it/notizie/costruzioni-infrastrutture-e-territorio-pubblicato-il-bando-di-ammissione-2022-23.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE A ORIENTAMENTO PROFESSIONALE IN “QUALITÀ E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME PER L’AGRO-ALIMENTARE”

30 posti disponibili, prova di ammissione nei giorni 19 maggio (ore 14) e 27 maggio (ore 14).

Il corso di laurea mira alla formazione di laureati/e in ambito Food con uno spiccato orientamento professionale, esperti/e nelle attività di valutazione, selezione e acquisto delle materie prime per l’industria, la ristorazione e la grande distribuzione organizzata, in grado di guidare le scelte degli attori della filiera alimentare verso prodotti adatti all’utilizzo/trasformazione: figure dunque di collegamento tra i produttori (settore agrario) e gli altri stakeholder della filiera, inclusi i consumatori. Oggetto di studio sono le materie prime, che saranno indagate sotto ogni aspetto.

Gli obiettivi formativi qualificanti sono incentrati sui fondamenti delle tecnologie alimentari, con una profonda integrazione per gli aspetti legati alle produzioni vegetali, animali, alle scienze e tecnologie dei materiali (per l’industria alimentare), e agli aspetti giuridici in ambito agrario. Il punto di forza del percorso di studi e la sua peculiarità sono rappresentati dall’intensa attività di laboratorio e dal tirocinio da svolgere in aziende private. Grazie ai tirocini aziendali, studenti e studentesse potranno applicare le conoscenze teoriche acquisite nella prima parte del corso direttamente nel mondo lavorativo, con competenze ad alto profilo professionale.

Tutte le info al link https://saf.unipr.it/it/notizie/pubblicato-il-bando-di-ammissione-al-corso-di-laurea-qualita-e-approvvigionamento-di-materie.

Sul canale YouTube Unipr è pubblicato un video illustrativo del corso, a questo link:

https://www.youtube.com/watch?v=yskAnF_w0eQ