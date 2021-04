Due denunce per furto all’interno del centro commerciale Parma Retail

Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati coordinati da personale della Polizia di Stato.

Sul territorio, in ottemperanza alle disposizioni del Sig. Questore della provincia di Parma Dott. Massimo Macera, sono dispiegate in queste giornate pattuglie della Questura di Parma coadiuvate da equipaggi del reparto prevenzione crimine Emilia-Romagna occidentale di Reggio Emilia.

I controlli, che proseguiranno regolarmente nelle prossime giornate, nella sola giornata di venerdì hanno consentito il controllo di oltre 40 persone, di cui 19 cittadini stranieri e di 30 auto nell’arco di tre posti di controllo operati nei punti strategici della città.

Nell’ambito di questi servizi, finalizzati come di consueto altresì alla repressione dei reati in genere, personale della Polizia di Stato interveniva all’interno del centro commerciale Parma Retail per la segnalazione di due giovani cittadini stranieri rispettivamente di 22 e 19 anni sorpresi nel tentativo di uscire dalla barriera delle casse di un esercizio commerciale con al seguito merce non pagata.

I due stranieri, una volta riconsegnata la merce all’avente diritto sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto in concorso e invitati a presentarsi al locale Ufficio immigrazione per maggiori approfondimenti in merito alla loro posizione sul territorio.

I controlli straordinari del territorio, coordinati con le altre Forze di Polizia, continueranno ad essere disposti nelle prossime settimane al fine di rafforzare il dispositivo di sicurezza e allo stesso tempo per fornire sicurezza e prossimità ai cittadini della Provincia.

Questura di Parma