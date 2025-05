Due finanzieri in congedo al servizio della Procura di Parma

Il 13 maggio è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di volontariato negli uffici giudiziari dal Procuratore della Repubblica di Parma, dott. Alfonso D’Avino e dal Presidente della Sezione di Parma dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, il Magg. in congedo Andrea Sangermano.

Presente anche il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, Col. t.ST Gianluca Angelini che, unitamente al suo staff, ha seguito e coordinato l’intera progettualità, agevolando le comunicazioni tra gli attori istituzionali coinvolti.

L’intesa siglata prevede, nello specifico, che due finanzieri in congedo presteranno attività di volontariato presso gli Uffici della Procura, fornendo ausilio al personale amministrativo, mettendo a disposizione la propria quarantennale esperienza maturata nel Corpo.

Si tratta di un’attività che verrà eseguita in maniera spontanea e gratuita, che persegue esclusivamente scopi di solidarietà.

La loro attività, che si svolgerà in conformità alle direttive impartite dal Procuratore e dai Sostituti delegati, rappresenta un’occasione per i finanzieri in congedo di offrire il loro tempo e la loro competenza a vantaggio della collettività e del territorio, in linea con gli scopi sociali dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, e per la locale Procura di avvalersi di personale di provata affidabilità istituzionale e consolidata professionalità.

“La collaborazione dell’A.N.F.I. ci consente di ridurre il disagio dovuto alle gravi carenze di personale amministrativo facendo ricorso a figure qualificate e di esperienza – ha affermato il Procuratore della Repubblica, dott. Alfonso D’Avino. Questo progetto dimostra una notevole sensibilità dei volontari dell’ A.N.F.I. per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini quali il giusto processo e la sua ragionevole durata”.

“Esprimo profonda soddisfazione per l’importante iniziativa, che rafforza ulteriormente la già consolidata collaborazione tra l’Autorità Giudiziaria e la Guardia di Finanza di Parma – ha dichiarato il Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle, Col. t.ST Gianluca Angelini. L’impegno dei finanzieri in congedo dell’A.N.F.I., che ringrazio sinceramente per la disponibilità dimostrata, testimonia l’importanza della sinergia interistituzionale a favore del bene comune della collettività”.