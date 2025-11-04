Due furti in poche ore al Mediaworld: doppio intervento della Polizia

La Polizia di Stato di Parma è intervenuta, ieri, in due distinti episodi di furto al punto vendita Mediaworld di via Rocco Bormioli. In entrambi i casi i responsabili, due cittadini italiani già noti alle forze dell’ordine, sono stati identificati e denunciati.

Il primo intervento è avvenuto intorno alle 13, quando gli agenti delle Volanti sono stati allertati dal personale di vigilanza dopo che un uomo aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio, facendole scattare.

Il soggetto, un 41enne italiano, è stato trovato in possesso di un videogioco del valore di circa 500 euro. Per eludere i controlli, aveva utilizzato un dispositivo magnetico per manomettere il sistema antitaccheggio applicato al prodotto. La refurtiva e il dispositivo sono stati sequestrati.

Accompagnato in Questura per l’identificazione, l’uomo – pluripregiudicato – è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Nel pomeriggio, intorno alle 18, lo stesso negozio è stato nuovamente teatro di un furto. Il personale di sicurezza ha fermato un altro individuo che aveva tentato di rubare materiale elettronico per un valore di circa 90 euro.

Anche in questo caso è intervenuta una pattuglia delle Volanti: l’uomo, anch’egli con precedenti specifici, è stato accompagnato in Questura per i rilievi foto-dattiloscopici e i successivi adempimenti di legge.

Grazie al tempestivo intervento e alla collaborazione con il personale di vigilanza, la merce è stata recuperata e restituita al punto vendita.