Due furti in poche ore all’Esselunga di Via Traversetolo: denunciati un uomo e una donna

La Polizia di Stato di Parma continua la capillare attività di prevenzione e repressione dei reati predatori.

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti delle volanti sono intervenuti per ben due volte presso il supermercato Esselunga di via Traversetolo per la segnalazione di alcuni soggetti sorpresi a sottrarre merce.

Nel primo intervento, effettuato intorno alle ore 15.45, si è appurato che una donna italiana di 28 anni si era introdotta all’interno del punto vendita, aveva prelevato, dallo scaffale dei superalcolici, 6 bottiglie di gin e le aveva riposte nel cestino del supermercato. Poi, ripercorrendo il percorso al contrario e utilizzando la barriera di ingresso, era uscita dal supermercato senza pagare la merce.

Fermata e controllata dai poliziotti intervenuti, è stata trovata in possesso delle citate bottiglie per un valore complessivo di circa 140 euro.

La 28enne, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per il reato di tentato furto aggravato, mentre la merce, ancora integra, è stata restituita al responsabile del negozio.

Alle successive ore 18.15 il personale delle volanti è ritornato presso il medesimo punto vendita perché, in questa occasione, era stato individuato cittadino italiano 40enne, già noto alle forze dell’ordine, il quale – dopo aver prelevato dallo scaffale di vini alcune bottiglie – aveva tentato di uscire dal supermercato senza pagare la merce, utilizzando la barriera di ingresso.

Anche in questo caso i poliziotti intervenuti hanno fermato e controllato l’uomo, il quale è stato trovato in possesso di alcune bottiglie di vino per un valore complessivo di circa 160 euro.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato e la merce, ancora integra, è stata riconsegnata al responsabile del supermercato.

Questura di Parma